《打擊貪腐》貴州省政協原副主席陳晏受賄３﹒５７億元，一審被…

《經濟通通訊社２９日專訊》貴州省政協原黨組成員、副主席陳晏受賄、濫用職權案，今日

在四川省成都市中級人民法院一審公開宣判。法院對被告人陳晏以受賄罪判處死刑，緩期二年執

行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，以濫用職權罪判處有期徒刑七年，決定執行死

刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的陳晏受賄犯罪所

得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：２０１２年下半年至２０２４年２月，被告人陳晏利用擔任貴州省銅仁市副市

長，貴安新區開發投資有限公司董事長，銅仁市市長，貴陽市副市長、市長，貴州省政協副主席

等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在政府資金撥付、工程項

目承攬、規劃審批、公司經營等事項上提供幫助，收受上述單位和個人所送財物共計價值人民幣

３﹒５７億餘元。２０１７年５月至２０２１年１０月，陳晏在擔任銅仁市市長，貴陽市副市長

、市長等職務期間，為快出政績，濫用職權，違反相關規定主導兩地政府與漢能控股集團有限公

司合作，造成國有資金重大損失。



公開資料顯示，今年６２歲的陳晏長期在貴州省工作，２０２１年１月當選貴州省政協副主

席，直至２０２４年３月官宣被查。（ｊｑ）

