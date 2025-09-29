  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

29/09/2025 08:22

【聚焦數據】內地8月工業企業利潤由降轉增20.4%，創2023年12月以來最高

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局公布，８月份，規模以上工業企業利潤同比由上月
下降１﹒５％轉為增長２０﹒４％，創２０２３年１２月以來最高增速。首８月，工業企業利潤
由１－７月同比下降１﹒７％轉為增長０﹒９％，扭轉了自今年５月份以來企業累計利潤持續下
降態勢，工業企業利潤明顯改善。
　
　　國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指出，１至８月，在宏觀政策發力顯效、全國
統一大市場縱深推進，疊加去年同期低基數等多重因素作用下，規模以上工業企業利潤實現增長

　
　　于衛寧指出，下階段，在外部環境嚴峻複雜、國內市場需求仍顯不足的背景下，要進一步擴
大國內需求，縱深推進全國統一大市場建設，規范企業競爭秩序，為工業企業利潤持續恢復創造
更多有利條件。
　
＊裝備製造業「壓艙石」作用明顯＊
　
　　工業企業營收保持穩定增長。１至８月，規模以上工業企業營業收入同比增長２﹒３％，與
１至７月持平。其中，８月份工業企業營業收入增長１﹒９％，較７月加快１﹒０個百分點，營
業收入增長加快，為企業盈利繼續恢復創造有利條件。
　
　　裝備製造業「壓艙石」作用明顯。１至８月，規模以上裝備製造業利潤增長７﹒２％，拉動
全部規模以上工業企業利潤增長２﹒５個百分點，是拉動作用最強的板塊之一，對規模以上工業
企業利潤恢復支撐作用明顯。
　
　　原材料製造業利潤增長較快，消費品製造業利潤由降轉增。受市場需求增加、價格回升、成
本有所下降等因素帶動，１至８月，原材料製造業利潤同比增長２２﹒１％，較１至７月加快
１０﹒０個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長２﹒５個百分點。其中，鋼鐵行業同比
扭虧為盈，實現利潤總額８３７﹒０億元。１至８月，消費品製造業利潤由１至７月下降
２﹒２％轉為增長１﹒４％。
　
　　不同規模企業利潤均有改善，私營企業利潤明顯加快。１至８月，規模以上工業中型、小型
企業利潤同比分別增長２﹒７％、１﹒５％，較１至７月加快１﹒１個、０﹒４個百分點，大型
企業降幅較１至７月收窄４﹒６個百分點。（ｃｔ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處