【聚焦數據】內地8月工業企業利潤由降轉增20.4%，創2023年12月以來最高

《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局公布，８月份，規模以上工業企業利潤同比由上月

下降１﹒５％轉為增長２０﹒４％，創２０２３年１２月以來最高增速。首８月，工業企業利潤

由１－７月同比下降１﹒７％轉為增長０﹒９％，扭轉了自今年５月份以來企業累計利潤持續下

降態勢，工業企業利潤明顯改善。



國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指出，１至８月，在宏觀政策發力顯效、全國

統一大市場縱深推進，疊加去年同期低基數等多重因素作用下，規模以上工業企業利潤實現增長

。



于衛寧指出，下階段，在外部環境嚴峻複雜、國內市場需求仍顯不足的背景下，要進一步擴

大國內需求，縱深推進全國統一大市場建設，規范企業競爭秩序，為工業企業利潤持續恢復創造

更多有利條件。



＊裝備製造業「壓艙石」作用明顯＊



工業企業營收保持穩定增長。１至８月，規模以上工業企業營業收入同比增長２﹒３％，與

１至７月持平。其中，８月份工業企業營業收入增長１﹒９％，較７月加快１﹒０個百分點，營

業收入增長加快，為企業盈利繼續恢復創造有利條件。



裝備製造業「壓艙石」作用明顯。１至８月，規模以上裝備製造業利潤增長７﹒２％，拉動

全部規模以上工業企業利潤增長２﹒５個百分點，是拉動作用最強的板塊之一，對規模以上工業

企業利潤恢復支撐作用明顯。



原材料製造業利潤增長較快，消費品製造業利潤由降轉增。受市場需求增加、價格回升、成

本有所下降等因素帶動，１至８月，原材料製造業利潤同比增長２２﹒１％，較１至７月加快

１０﹒０個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長２﹒５個百分點。其中，鋼鐵行業同比

扭虧為盈，實現利潤總額８３７﹒０億元。１至８月，消費品製造業利潤由１至７月下降

２﹒２％轉為增長１﹒４％。



不同規模企業利潤均有改善，私營企業利潤明顯加快。１至８月，規模以上工業中型、小型

企業利潤同比分別增長２﹒７％、１﹒５％，較１至７月加快１﹒１個、０﹒４個百分點，大型

企業降幅較１至７月收窄４﹒６個百分點。（ｃｔ）

