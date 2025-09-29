《中國要聞》有色金屬行業穩增長工作方案發布，年均增長５％左右

《經濟通通訊社２９日專訊》工業和信息化部、自然資源部、商務部等８部門聯合印發《有

色金屬行業穩增長工作方案（２０２５－２０２６年）》。直指行業資源保障不足、高端供給欠

缺、有效需求待挖等核心痛點，從優供給、增儲量、促應用等維度推出１０項舉措。



方案提出，２０２５年至２０２６年，有色金屬行業增加值年均增長５％左右，經濟效益保

持向好態勢，十種有色金屬產量年均增長１﹒５％左右，銅、鋁、鋰等國內資源開發取得積極進

展，再生金屬產量突破２０００萬噸，高端產品供給能力不斷增強，綠色低碳、數字化發展水平

持續提升。



＊實施新一輪找礦突破戰略行動＊



方案將提高資源保障水平列為首要任務。提出實施新一輪找礦突破戰略行動，加強銅、鋁、

鋰、鎳、鈷、錫等資源調查與勘探，科學有序投放礦業權。支持低品位、共伴生、難選冶資源綠

色高效采選冶技術及裝備攻關。



方案還提出，強化產業科技創新，提升有效供給能力。推動超高純金屬等高品質原料、銅合

金結構功能一體化材料、貴金屬功能材料、高端稀土新材料等攻關突破。深入實施制造業卓越質

量工程，引導企業提升產品品質，以高質量供給引領創造新需求。支持有色金屬新材料、低碳冶

煉工藝等中試平台建設，發揮重點新材料平台作用，加快材料應用驗證及迭代升級。



此外，擴大有效投資，促進行業轉型升級。通過設立綠色通道等方式，依法依規加快礦產資

源開發項目核准、備案、節能審查、環評、安全設施設計審查等進程。科學合理布局氧化鋁、銅

冶煉、碳酸鋰等項目。推進氧化鋁、電解鋁、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉等行業節能減污降碳改造

。推進碳足跡管理體系建設。開展「人工智能＋有色金屬」行動，建設有色金屬行業大模型。加

快研制高端新材料標準以及重點產品質量管理標準，制定重點產品碳排放核算標準，開展銅、鋁

、鉛鋅、鎂等行業規範公告管理。（ｃｔ）

