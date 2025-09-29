《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１３％，券商股領漲

《經濟通通訊社２９日專訊》國慶中秋長假前市場繼續維持窄幅震盪走勢，滬綜指早盤收升

０﹒１３％，報３８３２﹒９０點，深成指升１﹒１１％，創業板指漲１﹒７７％；滬深兩市上

午成交１２８４２億元（人民幣．下同），較上個交易日減８５５億元或６﹒２％。



盤面上看，券商股領漲大市，上午收升２﹒８％，國盛金控（深：００２６７０）漲停。中

國人民銀行發布貨幣政策委員會第三季度例會公告，維持「適度寬鬆」的政策基調不變，但強調

要落實落細、抓好各項貨幣政策措施執行，充分釋放政策效應，保持政策連續性穩定性，並表示

用好證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款，探索常態化的制度安排，維護資本

市場穩定。



此外，新能源方向集體走強，鈉電池、固態電池表現強勢，萬潤新能（滬：６８８２７５）

、天際股份（深：００２７５９）等多股漲停；光伏、儲能板塊反彈，易成新能

（深：３０００８０）升２０％封板。



受「反內捲」價格支撐效應、去年同期基數明顯走低等影響，中國８月工業企業利潤同比由

負轉正，且增幅超過２０％，創近兩年最高水平。１－８月累計利潤增速亦由負轉為小幅正增長

。不過分析人士指出，本輪「反內捲」帶來的價格修復料較慢，在需求偏弱背景下，供過於求局

面短期較難發生快速反轉，工業利潤料仍以溫和修復為主基調。（ｒｙ）

