  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

29/09/2025 13:34

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒４３％，滙豐料明年滬指見４５０…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滙豐環球研究發表報告，為明年內地Ａ股市場把脈，滬綜指、
滬深３００指數及深成指目標分別為４５００點、５４００點及１６０００點，潛在上升空間
１７％至２０％。滬綜指午後升０﹒４３％，報３８４４﹒４９點，滬深３００指數升
１﹒０２％，深成指揚１﹒５１％。上海Ｂ股則跌０﹒０８％，深圳Ｂ股升０﹒２％。
　
　　滙豐看升Ａ股的原因有三，包括：一、美國經濟不會陷入衰退；二、人工智能（ＡＩ）資本
支出維持穩定；三、美聯儲將持續減息。滙豐指出，Ａ股此輪升勢將由光學模組擴展到其他領域
，例如蘋果供應鏈、能源儲存、藥物研發、生產和商業化（ＣＸＯ）。預期明年獲利將出現結構
性復甦，尤其是在電子設備領域，相信資金流動性充裕情況將持續。
　
　　滙豐推介１０隻股份，人工智能（ＡＩ）主題推介瀾起科技（滬：６８８００８）、中際旭
創（深：３００３０８）、恒玄科技（滬：６８８６０８）、雙環傳動（深：００２４７２）、
愷英網絡（深：００２５１７）。醫療主題推介翰森製藥（０３６９２）、藥明康德
（滬：６０３２５９）。走向全球主題推介億緯鋰能（深：３０００１４）及九號公司
（滬：６８９００９）。高股息主題推介杭州銀行（滬：６００９２６）。上述股份中，瀾起科
技現價漲４﹒５％，億緯鋰能彈近６％。（ｒｙ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處