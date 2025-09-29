《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒４３％，滙豐料明年滬指見４５０…

《經濟通通訊社２９日專訊》滙豐環球研究發表報告，為明年內地Ａ股市場把脈，滬綜指、

滬深３００指數及深成指目標分別為４５００點、５４００點及１６０００點，潛在上升空間

１７％至２０％。滬綜指午後升０﹒４３％，報３８４４﹒４９點，滬深３００指數升

１﹒０２％，深成指揚１﹒５１％。上海Ｂ股則跌０﹒０８％，深圳Ｂ股升０﹒２％。



滙豐看升Ａ股的原因有三，包括：一、美國經濟不會陷入衰退；二、人工智能（ＡＩ）資本

支出維持穩定；三、美聯儲將持續減息。滙豐指出，Ａ股此輪升勢將由光學模組擴展到其他領域

，例如蘋果供應鏈、能源儲存、藥物研發、生產和商業化（ＣＸＯ）。預期明年獲利將出現結構

性復甦，尤其是在電子設備領域，相信資金流動性充裕情況將持續。



滙豐推介１０隻股份，人工智能（ＡＩ）主題推介瀾起科技（滬：６８８００８）、中際旭

創（深：３００３０８）、恒玄科技（滬：６８８６０８）、雙環傳動（深：００２４７２）、

愷英網絡（深：００２５１７）。醫療主題推介翰森製藥（０３６９２）、藥明康德

（滬：６０３２５９）。走向全球主題推介億緯鋰能（深：３０００１４）及九號公司

（滬：６８９００９）。高股息主題推介杭州銀行（滬：６００９２６）。上述股份中，瀾起科

技現價漲４﹒５％，億緯鋰能彈近６％。（ｒｙ）

