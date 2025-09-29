《Ａ股行情》滬指反彈收升０﹒９％，創業板漲近３％，券商股爆發

《經濟通通訊社２９日專訊》中國８月工業企業利潤同比由負轉正，且增幅超過２０％，創
近兩年最高水平。明日９月官方製造業ＰＭＩ數據出爐，市場機構料小幅升至４９﹒７，但連續
六個月處於收縮區間。滬綜指今日反彈收升０﹒９％，報３８６２﹒５３點，深成指漲
２﹒０５％，創業板彈２﹒７４％。國慶中秋長假前夕，滬深兩市全天成交２﹒１６萬億元（人
民幣．下同），較上個交易日增加１４６億元或０﹒７％。
從板塊來看，券商股集體爆發，板塊收高４﹒７５％，國盛金控（深：００２６７０）漲停
創新高。人民銀行貨幣政策委員會召開第三季度例會稱，建議加強貨幣政策調控，要用好證券、
基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定。
華西證券研報稱，看好中國證券行業服務資本市場投融資的中介功能，以及居民權益類資產配置
比例提升的方向；在活躍資本市場的背景下，看好四季度資本市場以及券商板塊表現。
另外，有色金屬板塊全天走高，釩鈦股份（深：０００６２９）、江南新材
（滬：６０３１２４）等升停。工信部等八部門日前下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定了
２０２５－２０２６年有色金屬行業增加值年均增長５％左右，１０種有色金屬產量年均增長
１﹒５％左右的目標。
下跌方面，教育股全天走弱，豬肉、煤炭及種植等跌幅居前。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬深３００ ４６２０﹒０５ ＋１﹒５４
上證指數 ３８６２﹒５３ ＋０﹒９０ ９６８２﹒１２
深證成指 １３４７９﹒４３ ＋２﹒０５ １１９３２﹒５０
創業板指 ３２３８﹒０１ ＋２﹒７４
科創５０ １４７０﹒４１ ＋１﹒３５
Ｂ股指數 ２６１﹒１３ ＋０﹒２５ １﹒４１
深證Ｂ指 １３６１﹒２４ ＋０﹒５１ １﹒１５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
