  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

29/09/2025 16:37

《海納智見－吳信坤》恒生科技還有多大上行空間

　　《海納智見》我們在三季度以來多篇報告中強調年內港股仍存在較大的投資機會。進入９月
以來，伴隨阿里巴巴、百度等互聯網大廠在ＡＩ領域的樂觀情緒發酵，港股重回上行通道，其中
科技板塊彈性更大，截至２０２５╱９╱２６，恒生指數、恒生科技９月以來分別上漲４﹒２％
、９﹒２％，創下２０２４年本輪行情以來的新高。市場如我們判斷的如期上漲後，當前港股性
價比如何？未來趨勢如何？還有多大上漲空間？我們將在本文展開分析。
　
　　當前港股估值並不高，恒生科技性價比或更優。港股市場雖然前期積累的漲幅已經較為可觀
，但目前港股的估值仍然不算高，其中恒生科技的性價比更優。一方面，縱向比較看，當前恒生
指數、恒生科技ＰＥ（ＴＴＭ）分別為１１﹒８倍，２３﹒７倍，較兩者２０２１年估值高點
１７﹒６倍、７０﹒７倍仍有較大距離；另一方面，橫向比較看，當前恒生指數、恒生科技ＰＥ
所處的歷史分位數分別為６２％、３６％，低於Ａ股上證指數（６８％）、滬深３００（６４％
），其中恒生科技指數估值分位低於創業板指（４５％）和科創５０（１００％），可見以恒生
科技等港股資產估值不高。
　
　　對比來看，當前恒生科技指數性價更優，仍具備較大的估值抬升潛力。在本輪ＡＩ引領科技
周期向上的浪潮下，具有稀缺性的港股科技資產基本面更優，吸引增量資金持續流入，恒生科技
有望進一步向上。為了定量測算恒生科技的上行空間，我們分別基於成分股和指數本身兩個視角
來進行分析。具體來看：若低估科技龍頭權重股進一步修復，恒生科技或仍有約１５％的漲幅空
間。恒生科技指數前十大成分股權重佔比之和約７０％，未來若港股互聯網龍頭在ＡＩ領域持續
進展、其估值由此得到進一步修復，或能明顯推動整體恒生科技指數估值抬升。我們觀察恒生科
技前十大權重龍頭股的當前估值分位數情況，發現多數龍頭成分股估值水平仍處歷史中低位置，
經測算，若低估科技龍頭股估值修復至成分股估值分位數均值的位置，未來或能推動恒生科技指
數上漲約１５％左右。若恒生科技估值修復至自身歷史均值，抬升空間或超３０％。我們從全域
完整的視角來觀察，從指數整體估值層面來定量測算恒生科技抬升空間。首先從指數自身角度來
看，當前恒生科技ＰＥ（ＴＴＭ）為２３﹒７倍，仍位於歷史均值向下１倍標準差附近，未來若
修復到歷史均值的位置，漲幅空間約為３８％。此外從Ａ股對比視角出發，對標同具備科技屬性
的Ａ股雙創指數來看，６月以來Ａ股創業板指、科創５０明顯跑贏港股恒生科技，估值抬升的速
率更快，未來恒生科技若修復至Ａ股雙創指數估值分位的均值處（約為４２倍左右），漲幅空間
約為８０％。
　
　　基本面預期回暖＋資金面持續改善，四季度港股或仍有新高。展望四季度，在多重利好因素
共振催化下，低估港股仍有望繼續創年內新高。一方面，互聯網叙事轉向「ＡＩ賦能」疊加政策
加碼，港股基本面預期有望回暖。另一方面，外資超預期回流疊加南向資金持續流入，強化港股
增量資金市場。結構上，受益ＡＩ周期的港股科技或是行情主線。此外，港股紅利受益於政策強
化分紅＋低利率，港股新消費、創新藥資產較Ａ股同樣稀缺，下半年或也值得關注。
　
風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《國泰海通海外策略首席分析師　吳信坤》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處