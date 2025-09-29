《海納智見－吳信坤》恒生科技還有多大上行空間

《海納智見》我們在三季度以來多篇報告中強調年內港股仍存在較大的投資機會。進入９月

以來，伴隨阿里巴巴、百度等互聯網大廠在ＡＩ領域的樂觀情緒發酵，港股重回上行通道，其中

科技板塊彈性更大，截至２０２５╱９╱２６，恒生指數、恒生科技９月以來分別上漲４﹒２％

、９﹒２％，創下２０２４年本輪行情以來的新高。市場如我們判斷的如期上漲後，當前港股性

價比如何？未來趨勢如何？還有多大上漲空間？我們將在本文展開分析。



當前港股估值並不高，恒生科技性價比或更優。港股市場雖然前期積累的漲幅已經較為可觀

，但目前港股的估值仍然不算高，其中恒生科技的性價比更優。一方面，縱向比較看，當前恒生

指數、恒生科技ＰＥ（ＴＴＭ）分別為１１﹒８倍，２３﹒７倍，較兩者２０２１年估值高點

１７﹒６倍、７０﹒７倍仍有較大距離；另一方面，橫向比較看，當前恒生指數、恒生科技ＰＥ

所處的歷史分位數分別為６２％、３６％，低於Ａ股上證指數（６８％）、滬深３００（６４％

），其中恒生科技指數估值分位低於創業板指（４５％）和科創５０（１００％），可見以恒生

科技等港股資產估值不高。



對比來看，當前恒生科技指數性價更優，仍具備較大的估值抬升潛力。在本輪ＡＩ引領科技

周期向上的浪潮下，具有稀缺性的港股科技資產基本面更優，吸引增量資金持續流入，恒生科技

有望進一步向上。為了定量測算恒生科技的上行空間，我們分別基於成分股和指數本身兩個視角

來進行分析。具體來看：若低估科技龍頭權重股進一步修復，恒生科技或仍有約１５％的漲幅空

間。恒生科技指數前十大成分股權重佔比之和約７０％，未來若港股互聯網龍頭在ＡＩ領域持續

進展、其估值由此得到進一步修復，或能明顯推動整體恒生科技指數估值抬升。我們觀察恒生科

技前十大權重龍頭股的當前估值分位數情況，發現多數龍頭成分股估值水平仍處歷史中低位置，

經測算，若低估科技龍頭股估值修復至成分股估值分位數均值的位置，未來或能推動恒生科技指

數上漲約１５％左右。若恒生科技估值修復至自身歷史均值，抬升空間或超３０％。我們從全域

完整的視角來觀察，從指數整體估值層面來定量測算恒生科技抬升空間。首先從指數自身角度來

看，當前恒生科技ＰＥ（ＴＴＭ）為２３﹒７倍，仍位於歷史均值向下１倍標準差附近，未來若

修復到歷史均值的位置，漲幅空間約為３８％。此外從Ａ股對比視角出發，對標同具備科技屬性

的Ａ股雙創指數來看，６月以來Ａ股創業板指、科創５０明顯跑贏港股恒生科技，估值抬升的速

率更快，未來恒生科技若修復至Ａ股雙創指數估值分位的均值處（約為４２倍左右），漲幅空間

約為８０％。



基本面預期回暖＋資金面持續改善，四季度港股或仍有新高。展望四季度，在多重利好因素

共振催化下，低估港股仍有望繼續創年內新高。一方面，互聯網叙事轉向「ＡＩ賦能」疊加政策

加碼，港股基本面預期有望回暖。另一方面，外資超預期回流疊加南向資金持續流入，強化港股

增量資金市場。結構上，受益ＡＩ周期的港股科技或是行情主線。此外，港股紅利受益於政策強

化分紅＋低利率，港股新消費、創新藥資產較Ａ股同樣稀缺，下半年或也值得關注。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《國泰海通海外策略首席分析師 吳信坤》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

