29/09/2025 09:25

【聚焦數據】財政部：首８月國企利潤同比下降２﹒７％，降幅收窄

　　《經濟通通訊社２９日專訊》財政部公布，１－８月，全國國有及國有控股企業營業總收入
５３９６２０﹒１億元（人民幣．下同），同比增長０﹒２％；利潤總額２７９３７﹒２億元，
同比下降２﹒７％，降幅較１－７月的３﹒３％收窄。
　
　　１－８月，國有企業應交稅費３９０１２﹒５億元，同比下降０﹒３％。
　
　　８月末，國有企業資產負債率６５﹒２％，同比上升０﹒３個百分點。（ｓｌ）　

