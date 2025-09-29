【雙１１】京東「雙11」自10月9日晚8時開啟，主打「官方直降，低至1折」

《經濟通通訊社２９日專訊》京東（０９６１８）今日在微信公眾號宣布，今年京東「雙

１１」將自１０月９日晚上８時全面開啟，「官方直降，低至１折」。



據《新浪科技》報道，今年各大電商平台的「雙１１」啟動時間均有所提前，其中京東選擇

在「十一黃金周」結束後的第一天啟動。報道引述京東內部人士稱，這個時間節奏主要是為消費

者提供更加充裕的時間選購商品、享受優惠，而且現貨開賣無需等待。促銷上，京東今年更為簡

化，主打「官方直降，低至１折」，即消費者購買單件商品，即享價格立減優惠。



上周《ＩＴ之家》曾報道指，今年淘寶雙１１全球狂歡季、天貓雙１１全球狂歡季招商規則

顯示，淘寶「雙１１」活動將自１０月１７日零時開始「現貨預熱」時段，１０月２０日晚上８

時開始「現貨售賣」。促銷方面推出「官方立減」，消費者無需湊單、購買單件商品即可享受直

接減免部分交易金額。



天貓「雙１１」則分「預售」和「現貨」時段，其中「預售」將自１０月１５日下午２時開

始「預售預熱」，當晚８時開始「預售定金支付」，１０月２０日晚８時開始「預售尾款支付」

。「現貨」將自１０月１７日零時開始「現貨預熱」，１０月２０日晚８時開始「現貨售賣」。

與淘寶一樣，天貓也推出「官方立減」。（ｓｌ）

