《中國要聞》星河動力完成２４億元Ｄ輪融資，創民營火箭公司單…

《經濟通通訊社２９日專訊》北京星河動力航天科技股份有限公司宣布，近日完成Ｄ輪融資

，融資總額共計２４億元（人民幣．下同）。《上海證券報》指，這目前中國商業航天領域金額

第二高的單筆融資，僅次於２０２４年國有控股的垣信衛星的６７億元融資，同時，這也是截至

目前國內民營火箭公司金額最高的單筆融資。



本輪投資方包括北京市商業航天和低空經濟產業投資基金，南京市創新投資集團及南京六合

區各級投資平台，四川產業振興基金投資集團旗下四川製造業協同基金和四川區域協同基金等。



星河動力創立於２０１８年，主要提供航天發射服務、航天裝備製造，以及工程、技術、安

全、系統集成等領域系統化解決方案。公司核心產品包括「智神星」系列中型重復使用液體運載

火箭、「谷神星」系列輕小型固體運載火箭等。星河動力是內地火箭發射次數最多的民營商業航

天企業，也是內地第一家實現火箭連續入軌發射成功的民營公司。截至目前，該公司完成了２０

次火箭發射，為２７家商業衛星客戶共計發射了８５顆衛星。



２０１８年至２０２０年，星河動力累計完成近５億元Ｐｒｅ－Ａ輪、「天使＋」輪、Ａ輪

融資；２０２１年，完成總額１２﹒７億元Ｂ及Ｂ＋輪融資；２０２３年９月，完成總額１１億

元Ｃ及Ｃ＋輪融資；今年９月初，完成超億元戰略輪融資。據《界面新聞》統計，加上此次融資

，目前星河動力累計融資金額超５０億元。（ｓｌ）

