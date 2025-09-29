【大國博弈】15家中國通信設備實驗室被美國列「不良實驗室」，失輸美產品認證資格

《經濟通通訊社２９日專訊》美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）自５月發起「不良實驗室」行

動以來，已撤銷１５家中國通信設備實驗室的認證。據《財新》報道，ＦＣＣ最新是在９月２５

日駁回４家中國實驗室的許可申請，這些機構將無法再為輸美通信產品提供檢測服務。



根據ＦＣＣ規定，所有發射無線電頻率的電子設備，例如智能手機、物聯網設備、電腦、健

身追蹤器、網絡設備和嬰兒監視器等，都必須通過測試，才能在美銷售和使用。在ＦＣＣ授權下

，全球許多私營的實驗室和電信認證機構（ＴＣＢｓ），會測試數以萬計的相關設備，並認證設

備符合ＦＣＣ的規定。



＊ＦＣＣ為「阻止中國政府測試輸美無線設備」設「不良實驗室」＊



今年５月，ＦＣＣ投票通過「不良實驗室」（Ｂａｄ Ｌａｂｓ）報告及命令，稱要阻止中

國政府及其他「不可信主體」測試輸美無線設備。該命令生效後，ＦＣＣ陸續撤銷了對７家中國

企業的許可，駁回了另外２家的許可申請，並宣布２家實驗室的許可到期不續，包括上海計量測

試技術研究院、中國檢驗認證集團南方測試有限公司、重慶信息通信研究院、中檢西部車輛技術

服務有限公司、威凱檢測、威凱檢測上海公司、中國信息通信研究院泰爾終端實驗室、德國萊茵

ＴＵＶ－中檢寧波公司和ＵＬ－中檢。



９月２５日，ＦＣＣ又駁回中國檢驗認證集團北美有限公司的初始許可申請，並拒絕工業互

聯網創新中心（上海）、國家無線電監測中心以及新華三技術有限公司可靠性實驗室的續期申請

。



ＦＣＣ主席布倫丹．卡爾（Ｂｒｅｎｄａｎ Ｃａｒｒ）表示，特朗普正推動美國工業產能

回流，保護美國的關鍵供應鏈安全，而「不良實驗室」行動將繼續助力實現這一目標。



據ＦＣＣ的查詢系統，目前全球有６０５家獲得許可的實驗室，其中中國有１６２家。

