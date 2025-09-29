《中國要聞》北京清華大學兩教職工違規收費帶客入校園，分別被…

《經濟通通訊社２９日專訊》北京清華大學保衛處微信公眾號「平安清華」今日發布的「關

於嚴禁違規報備、違規載客入校的警示通報」顯示，近期學校發生多宗校內人員違規報備、違規

載客入校的情況，部分人員參與「黑導」、「黃牛」活動牟利，嚴重擾亂校園秩序、影響校園安

全。學校已聯動公安機關，依法依規依紀對相關人員作出處理。



其中，一名教職工與校外黑導勾連，通過違規報備方式組織團隊入校參觀並非法牟利，涉案

金額大，被公安機關依法行政拘留１０日，學校亦根據相關管理規定對該教職工予以解聘處理。

另一名教職工則在網上發布招攬遊客信息，其家屬通過校內有證車輛搭載遊客入校並非法牟利，

涉案人數多，其本人及家屬均被公安機關依法行政拘留７日，而根據相關管理規定，校方已取消

其校園車證及家屬入校權限，後續將依規依紀進行處理。



此外，一名學生在匿名交流平台看到預約入校研學的「求助帖」，後聯繫發帖人及自稱研學

機構工作人員的非法中介，為２０餘名校外人員違規報備入校並牟利；因預約系統數量限制，該

學生還通過該平台招募「下線」，組織其他同學共同為校外人員報備入校並支付報酬。該學生牟

利數額大，被公安機關依法予以行政處罰。根據學校相關管理規定，該學生及其他涉事學生均被

給予紀律處分，上繳違法所得，並暫停處分期內的報備權限。



＊大三學生收費帶外人入校園，被取消免試推薦研究生等申請資格＊



同時，一名學生在大三期間受同學、好友等校外人員請託，為１０餘名與本人無直接關聯的

校外人員違規報備入校並牟利，後被查處。學校根據相關管理規定，該學生受到警告處分，在處

分解除前取消獎學金、榮譽稱號、免試推薦研究生等的申請資格。該學生當年因此無法申請免試

推薦研究生。（ｓｌ）

