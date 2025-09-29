  • 會員
AH股新聞

29/09/2025 14:38

《中國要聞》廣東百強民企出爐，華為高踞榜首，比亞迪、騰訊分…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》２０２５世界粵商大會昨起一連三天在廣州舉行，大會今日發
布２０２５年廣東省民營企業百強榜單，按２０２４年企業營業收入總額為核心標準作出排名，
當中華為以８６２０﹒７億元（人民幣．下同）名列榜首，比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）以７７７１億元緊隨其後，騰訊（００７００）則以６６０２﹒６億元排
第三，美的（００３００）（深：０００３３３）、順豐（０６９３６）（深：００２３５２）
分別以４０９０﹒８億元、２８４４﹒２億元分列第四、第五位。
　
　　榜單入圍門檻為１２３﹒３２億元，其中４家企業營收突破４０００億元大關，１２家企業
超１０００億元，６６家企業達２００億元以上。
　
　　從地域分布看，珠三角城市群佔據絕對主導地位，深廣佛三城形成穩固的「鐵三角」，深圳
（４０家）、廣州（２２家）、佛山（１６家）三地合計貢獻７８家上榜企業，東莞與惠州分別
有６家和４家，珠海、中山、茂名、肇慶各２家，江門、陽江、湛江、雲浮各１家。
　
　　這次榜單由廣東省工商聯發布，由企業自願申報並以２０２４年企業營業收入為基本標準，
以企業會計年表為依據，經有關部門審核排序產生。廣東省工商聯還同步還發布了「製造業百強
」、「服務業５０強」子榜單。
　
２０２５年廣東省民營企業１００強（前十位）：
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　排名　企業名稱　　　　　　　　　　城市　營收總額（萬元）
　　１　　華為投資控股有限公司　　　　深圳　８６２０７２００
　　２　　比亞迪股份有限公司　　　　　深圳　７７７１０２４６
　　３　　騰訊控股有限公司　　　　　　深圳　６６０２５７００
　　４　　美的集團股份有限公司　　　　佛山　４０９０８４２６
　　５　　順豐控股股份有限公司　　　　深圳　２８４４２００６
　　６　　珠海格力電器股份有限公司　　珠海　１９００３８０７
　　７　　ＴＣＬ科技集團股份有限公司　惠州　１６４９６２８４
　　８　　ＴＣＬ實業控股股份有限公司　惠州　１５００３４６４
　　９　　神州數碼集團股份有限公司　　深圳　１２８１６６３９
　　１０　廣東海大集團股份有限公司　　廣州　１１４６０１０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｌ）

照顧者 情緒健康

