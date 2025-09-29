《中國要聞》廣東百強民企出爐，華為高踞榜首，比亞迪、騰訊分…

《經濟通通訊社２９日專訊》２０２５世界粵商大會昨起一連三天在廣州舉行，大會今日發

布２０２５年廣東省民營企業百強榜單，按２０２４年企業營業收入總額為核心標準作出排名，

當中華為以８６２０﹒７億元（人民幣．下同）名列榜首，比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）以７７７１億元緊隨其後，騰訊（００７００）則以６６０２﹒６億元排

第三，美的（００３００）（深：０００３３３）、順豐（０６９３６）（深：００２３５２）

分別以４０９０﹒８億元、２８４４﹒２億元分列第四、第五位。



榜單入圍門檻為１２３﹒３２億元，其中４家企業營收突破４０００億元大關，１２家企業

超１０００億元，６６家企業達２００億元以上。



從地域分布看，珠三角城市群佔據絕對主導地位，深廣佛三城形成穩固的「鐵三角」，深圳

（４０家）、廣州（２２家）、佛山（１６家）三地合計貢獻７８家上榜企業，東莞與惠州分別

有６家和４家，珠海、中山、茂名、肇慶各２家，江門、陽江、湛江、雲浮各１家。



這次榜單由廣東省工商聯發布，由企業自願申報並以２０２４年企業營業收入為基本標準，

以企業會計年表為依據，經有關部門審核排序產生。廣東省工商聯還同步還發布了「製造業百強

」、「服務業５０強」子榜單。



２０２５年廣東省民營企業１００強（前十位）：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

排名 企業名稱 城市 營收總額（萬元）

１ 華為投資控股有限公司 深圳 ８６２０７２００

２ 比亞迪股份有限公司 深圳 ７７７１０２４６

３ 騰訊控股有限公司 深圳 ６６０２５７００

４ 美的集團股份有限公司 佛山 ４０９０８４２６

５ 順豐控股股份有限公司 深圳 ２８４４２００６

６ 珠海格力電器股份有限公司 珠海 １９００３８０７

７ ＴＣＬ科技集團股份有限公司 惠州 １６４９６２８４

８ ＴＣＬ實業控股股份有限公司 惠州 １５００３４６４

９ 神州數碼集團股份有限公司 深圳 １２８１６６３９

１０ 廣東海大集團股份有限公司 廣州 １１４６０１０５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｓｌ）

