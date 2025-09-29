《Ａ股焦點》小熊電器收跌近１％，玻璃養生壺突爆炸致幼童浴血…

《經濟通通訊社２９日專訊》據內媒報道，山東濟南一名家長上周六（２７日）在社交平台

發文指，家中小熊電器（深：００２９５９）養生壺在９月２０日正常使用期間突然爆炸，玻璃

碎片擊中１歲兒子，劃破頭部血管，沸水更致兒子全身４０％面積燙傷；兒子已於２４日進行緊

急手術，後續還需要植皮修復疤痕。家長還稱，事發後找到客服，對方一開始稱「玻璃壺體屬耗

材不保修」，之後改口稱「玻璃遇磕碰可能影響穩定性」，暗示是外力致爆。



事件引起社會關注後，內媒今日引述家長報道指，小熊電器已安排專人溝通，惟賠償事宜暫

未確定。小熊電器網店人員則表示，已安排專人慰問，具體事故原因及責任尚未查明。



小熊電器今日低開低走，一度跌近３％，收市跌幅收窄至０﹒９％，報４９﹒７元人民幣。



客服昨曾向以消費者身份查詢的內媒強調，「小熊承諾，每一款產品出廠前都經過嚴格質檢

，咱們的養生壺從設計到生產都經過了多輪安全檢測，均有國家相關檢測報告。但由於水壺屬於

玻璃材質的器具，我們這裏建議使用過程中避免磕碰、撞擊等情況發生。小熊品牌養生壺每年銷

售遠超百萬台，受到眾多用戶的信任。我們始終把『安全』和『好用』放在第一位」。（ｓｌ）

