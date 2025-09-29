  • 會員
29/09/2025 14:20

政治局會議：四中全會10月20日至23日北京召開，審議「十五五」規劃

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中共中央政治局今日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展
第十五個五年規劃重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆
中央委員會第四次全體會議於１０月２０日至２３日在北京召開。
　
　　中共中央政治局聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》
稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提
請二十屆四中全會審議。
　
　　會議指出，這次徵求意見充分發揚民主、集思廣益，各地區各部門各方面對建議稿給予充分
肯定，認為建議稿準確把握「十五五」時期黨和國家事業發展所處歷史方位，深入分析我國發展
環境面臨的深刻複雜變化，對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，是乘勢而上、接續推進中
國式現代化建設的又一次總動員、總部署，體現了以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全
國各族人民續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章、奮力開創中國式現代化新局面的
歷史主動，必將對黨和國家事業發展產生重大而深遠的影響。（ｅｗ）

