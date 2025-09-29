  • 會員
29/09/2025 14:26

政治局會議：「十五五」經濟社會發展，堅持全面深化改革，擴大…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中共中央政治局今日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展
第十五個五年規劃重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，「十五五」時期經濟
社會發展必須堅持黨的全面領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，把黨的領導貫穿經濟社
會發展各方面全過程。
　
＊擴大高水平開放，堅持有效市場和有為政府相結合＊
　
　　堅持人民至上，尊重人民主體地位，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民；堅持高質
量發展，以新發展理念引領發展，因地制宜發展新質生產力，推動經濟持續健康發展和社會全面
進步；堅持全面深化改革，擴大高水平開放，持續增強發展動力和社會活力；堅持有效市場和有
為政府相結合，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用；堅持統籌發展和
安全，強化底線思維，有效防範化解各類風險，以新安全格局保障新發展格局。
　
　　會議強調，堅持和加強黨的全面領導是推進中國式現代化的根本保證。必須堅持以黨的自我
革命引領社會革命，持之以恆推進全面從嚴治黨，增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織
力、社會號召力，提高黨領導經濟社會發展能力和水平，為推進中國式現代化凝聚磅礡力量。
（ｅｗ）　

