29/09/2025 17:57

四中全會將審議「十五五」規劃，分析指打破「五年規劃五中議」…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地國慶、中秋長假期前夕，中共中央政治局今日召開會議，
決定將於１０月２０－２３日召開中共二十屆四中全會，且將在四中全會上審議「十五五」規劃
。《路透》指出，此次四中全會的議題安排，將打破多年來「五年規劃」由「五中全會」審議通
過的慣例。
　
　　「十五五」規劃即「國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（２０２６－２０３０年）」。
報道指，自上世紀七十年代末改革開放以來，每一屆中央委員會召開七次全體會議（即「一中」
到「七中」全會）成為慣例；每次全會的主題亦呈現以下規律：一中、二中分別討論選舉黨、國
家的領導；三中一般以經濟改革為主題，提出重大改革命題和改革舉措；四中研究黨建和國家治
理；五中聚焦國民經濟規劃，審議部署五年規劃；六中主題不固定；七中承前啟後，為下一次黨
代會做準備。
　
　　自上世紀９０年代以來，五中全會的核心主題便是審議並通過五年規劃，該慣例貫穿「九五
」到「十四五」。其中，１９９５年和２０２０年的五年規劃，則還疊加「往後規劃１５年」，
分別提出了「２０１０年遠景目標」、「２０３５年遠景目標」。
　
　　本應於２０２３年召開的「三中全會」推遲至２０２４年召開，因此將要召開的「四中全會
」，在會議時間上與往屆「五中全會」的「逢五召開」相匹配。去年三中全會審議通過《中共中
央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，其主題則與往屆「四中全會」的關注
焦點更為相近。（ｓｌ）

