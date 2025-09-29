  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

29/09/2025 17:31

廣汽量產型飛行汽車ＧＯＶＹ　ＡｉｒＣａｂ擬明年下半年取證並…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）今日在互動平
台回應關於公司在機器人、飛行汽車領域的布局時表示，廣汽第二代具身智能載人輪足機器人
ＧｏＭｏｖｅ、具身智能服務機器人ＧｏＳｉｄｅ，以及第三代具身智能人形機器人
ＧｏＭａｔｅ今年８月亮相世界機器人大會。此外，廣汽孵化企業高域６月發布量產型飛行汽車
ＧＯＶＹ　ＡｉｒＣａｂ，７月完成首台樣機交付，計劃２０２６年下半年取證並量產交付。
　
　　據介紹，ＧＯＶＹ　ＡｉｒＣａｂ為廣汽高域首款量產型無人駕駛多旋翼飛行汽車，提供兩
座位，可１５分鐘內充滿半電、支援２５分鐘快速充電，航程可達２０至３０公里，適用於城市
內部或短途的低空出行場景，如城市觀光、短途商務出行等，能夠有效緩解城市地面交通壓力。
　
　　今年６月１２日，ＧＯＶＹ　ＡｉｒＣａｂ在香港首發並開啟全球預訂，預訂價不超過
１６８萬元人民幣。７月２４日，廣汽高域在香港舉行了ＧＯＶＹ　ＡｉｒＣａｂ首台樣機交付
儀式。目前這款飛行汽車已進入適航審定階段，預計２０２７年將成為低空載人飛行元年。
（ｓｌ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處