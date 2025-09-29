廣汽量產型飛行汽車ＧＯＶＹ　ＡｉｒＣａｂ擬明年下半年取證並…

《經濟通通訊社２９日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）今日在互動平

台回應關於公司在機器人、飛行汽車領域的布局時表示，廣汽第二代具身智能載人輪足機器人

ＧｏＭｏｖｅ、具身智能服務機器人ＧｏＳｉｄｅ，以及第三代具身智能人形機器人

ＧｏＭａｔｅ今年８月亮相世界機器人大會。此外，廣汽孵化企業高域６月發布量產型飛行汽車

ＧＯＶＹ ＡｉｒＣａｂ，７月完成首台樣機交付，計劃２０２６年下半年取證並量產交付。



據介紹，ＧＯＶＹ ＡｉｒＣａｂ為廣汽高域首款量產型無人駕駛多旋翼飛行汽車，提供兩

座位，可１５分鐘內充滿半電、支援２５分鐘快速充電，航程可達２０至３０公里，適用於城市

內部或短途的低空出行場景，如城市觀光、短途商務出行等，能夠有效緩解城市地面交通壓力。



今年６月１２日，ＧＯＶＹ ＡｉｒＣａｂ在香港首發並開啟全球預訂，預訂價不超過

１６８萬元人民幣。７月２４日，廣汽高域在香港舉行了ＧＯＶＹ ＡｉｒＣａｂ首台樣機交付

儀式。目前這款飛行汽車已進入適航審定階段，預計２０２７年將成為低空載人飛行元年。

（ｓｌ）

