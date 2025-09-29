《神州金融》外匯局：６月末銀行業對外金融資產１﹒７７萬億美元

《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯局公布，２０２５年６月末，中國銀行業對外金融資

產１７７２１億美元，對外負債１５３７７億美元，對外淨資產２３４４億美元，其中，人民幣

淨負債３１７１億美元，外幣淨資產５５１５億美元。



在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產１０６３８億美元，債券資產４５２６億

美元，股權等其他資產２５５７億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６０％、２６％和１４％

。分幣種看，人民幣資產４９０２億美元，美元資產９００８億美元，其他幣種資產３８１２億

美元，分別佔２８％、５１％和２２％。從投向部門看，投向境外銀行部門８８２０億美元，佔

比５０％；投向境外非銀行部門８９０１億美元，佔比５０％。



在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債６７６１億美元，債券負債３５６１億美元，

股權等其他負債５０５６億美元，分別佔銀行業對外負債的４４％、２３％和３３％。分幣種看

，人民幣負債８０７３億美元，美元負債３２０３億美元，其他幣種負債４１０１億美元，分別

佔比５２％、２１％和２７％。從來源部門看，來自境外銀行部門６２０１億美元，佔比４０％

；來自境外非銀行部門９１７６億美元，佔比６０％。（ｓｌ）

