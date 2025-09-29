  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

29/09/2025 17:13

《神州金融》外匯局：６月末銀行業對外金融資產１﹒７７萬億美元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯局公布，２０２５年６月末，中國銀行業對外金融資
產１７７２１億美元，對外負債１５３７７億美元，對外淨資產２３４４億美元，其中，人民幣
淨負債３１７１億美元，外幣淨資產５５１５億美元。
　
　　在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產１０６３８億美元，債券資產４５２６億
美元，股權等其他資產２５５７億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６０％、２６％和１４％
。分幣種看，人民幣資產４９０２億美元，美元資產９００８億美元，其他幣種資產３８１２億
美元，分別佔２８％、５１％和２２％。從投向部門看，投向境外銀行部門８８２０億美元，佔
比５０％；投向境外非銀行部門８９０１億美元，佔比５０％。
　
　　在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債６７６１億美元，債券負債３５６１億美元，
股權等其他負債５０５６億美元，分別佔銀行業對外負債的４４％、２３％和３３％。分幣種看
，人民幣負債８０７３億美元，美元負債３２０３億美元，其他幣種負債４１０１億美元，分別
佔比５２％、２１％和２７％。從來源部門看，來自境外銀行部門６２０１億美元，佔比４０％
；來自境外非銀行部門９１７６億美元，佔比６０％。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處