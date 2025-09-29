《中國要聞》緬北明家電騙集團３９人獲刑，其中１１名核心成員…

《經濟通通訊社２９日專訊》緬甸北部果敢地區「電騙四大家族」之一明家犯罪集團一案，

今日在浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判。法院對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳

森龍、傅雨彬等１１名被告人判處死刑；對楊正喜、傅成志等５名被告人判處死刑，緩期二年執

行；對羅建章、邱智等１１名被告人判處無期徒刑；對畢會軍、蔣吉等１２名被告人判處二十四

年至五年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。



＊涉案資金逾１００億，涉殺１４人傷６人＊



經審理查明，２０１５年以來，以明學昌（已死亡）、明國安（另案處理）、明國平、明珍

珍等家族核心成員為首要分子，以畢會軍等其他家族成員和周衛昌等武裝頭目為重要成員的明家

犯罪集團，利用明家家族在緬甸果敢地區的影響力，發展和依托明家家族掌控的武裝力量，在果

敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」

入駐並提供武裝庇護，夥同以「金主」為首要分子的犯罪集團實施電信網絡詐騙、開設賭場、販

賣毒品、組織賣淫等犯罪活動，涉賭、詐資金１００餘億元人民幣。明家犯罪集團夥同巫鴻明等

人的電詐犯罪集團，殺害、傷害試圖逃跑或不服從管理的涉詐人員，造成１０人死亡、２人受傷

；２０２３年１０月２０日，為防止涉詐人員被移交中國，明家犯罪集團夥同巫鴻明等人組織轉

移、藏匿涉詐人員過程中，明家武裝人員開槍射擊，又造成４人死亡、４人受傷。



法院認為，明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等人分別組織、領導、參加

犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等１４項罪名。法庭根據

各被告人犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。



緬甸電信詐騙猖獗，中國２０２３年聯手東南亞各國加強打擊電騙黑色產業鏈，明家犯罪集

團主腦明學昌同年１１月在緬方抓捕行動期間畏罪自殺身亡，另明家犯罪集團３９人陸續被緝拿

歸案，隨後移交中國。案件２０２３年１２月由浙江溫州市人民檢察院向溫州市中院提起公訴，

一審今年２月開審。（ｓｌ）

