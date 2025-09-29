  • 會員
AH股新聞

29/09/2025 15:58

《中國要聞》工信部等六部門：力爭機械行業營收突破１０萬億、…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》工業和信息化部等六部門發布關於印發《機械行業穩增長工作
方案（２０２５－２０２６年）》的通知指，當前機械行業面臨著外部衝擊影響加大、國內需求
不足、非理性競爭加劇等問題，行業穩定運行面臨著挑戰，亟需總結上一輪穩增長工作經驗，啟
動實施新一輪穩增長工作。《工作方案》提出，目標是２０２５－２０２６年，機械行業運行保
持平穩向好態勢，重點產業鏈供應鏈韌性和安全水平持續提升，力爭營業收入年均增速達到
３﹒５％左右，營業收入突破１０萬億元人民幣，培育一批具有競爭力的中小企業特色產業集群
和具有國際競爭力的產業集群。
　
　　《工作方案》其中提出，要全方位擴大有效需求，深挖存量市場潛力，包括加大製造業重大
技術改造和大規模設備更新工程實施力度；實施鐵路設備更新改造行動，擴大軌道交通裝備、工
程機械和智能檢測裝備等需求；支持高端醫療設備配置升級和老舊設備更新。落實好首台（套）
重大技術裝備推廣應用相關政策，組織開展「工業母機＋」百行萬企產需對接活動、「機器人＋
」應用行動，加快創新成果規模化應用。編制工業母機、機器人、儀器儀表等應用推廣目錄，推
動智能製造裝備在汽車、電子信息、航空航天、船舶與海洋工程、軌道交通、清潔能源、農業、
建築、採掘等領域規模化應用。
　
＊加快智慧物流樞紐建設，鼓勵開展無人農業作業試驗＊
　
　　此外，要培育壯大新需求。《工作方案》提出，擴大服務和特種機器人、養老康復裝備、冰
雪裝備、文旅裝備、教育裝備、增材製造裝備等應用。加快智慧物流樞紐、智慧物流園區等新型
設施建設，發展「人工智能＋現代物流」，推廣無人車、無人倉以及無人裝卸等智能物流裝備。
鼓勵開展無人農業作業試驗，培育智慧農場、智慧牧場、智慧漁場等智慧農業場景。開展高端醫
療裝備推廣應用行動，促進人工智能與醫療裝備融合應用。
　
　　《工作方案》又提出，要著力擴大有效投資，包括持續拉動農機裝備、工程機械、軌道交通
裝備、醫療裝備等創新發展；加快推動城中村改造、城市更新、老舊小區改造、智慧停車設施等
惠民工程，提升工程機械、軌道交通裝備、民用機械、物流裝備等發展需求。發揮製造業轉型升
級基金、工業母機基金、中小企業發展基金等投資基金作用，引導社會資本加大對製造業的投資
力度，形成對機械裝備的需求帶動。
　
　　同時，《工作方案》提出加大政策支持，包括落實好工業母機等企業稅收優惠政策。加大對
裝備企業金融支持力度，推動優質裝備企業上市融資。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，
針對機械行業特點，豐富金融產品與服務，支持裝備企業發展。（ｓｌ）

