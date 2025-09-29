  • 會員
說說心理話
AH股新聞

29/09/2025 09:45

《一股定輸贏－阮子曦》肯唔肯回吐？

　　《一股定輸贏》筆者近多個星期三番四次提醒各位投資者，不論近期表現相當「勇猛」的中
港股市，抑或是高處不勝寒的美股三大指數，在下不是慫恿大家開始大幅地沽空指數，只是從估
值上量度，以及第三季所累積的升幅，本周大家時間上踏入第三季季尾以及第四季季初，部署上
適宜逐步減倉以及增加現金水平，鎖定第三季的利潤。然而，以上的建議絕大部分是適合大家持
有比較進攻的持倉，如果你手上持有的絕大部分是收息股以及防守股，大家又不需要過分驚慌，
只要提高警覺性就可以了。
　
　　更重要的是，筆者相信這兩個星期將出現較波動的走勢，亦主要考驗大家在策略上的部署，
對比過往一整個９月指數一個比較樂觀的升勢，大家只要選對股份就可以捕捉整個大市的升幅，
全倉進攻股份亦無妨。不經不覺現時投資市場已進入本年度最尾一季，單是盈富基金
（０２８００）年初至今亦已累積三成多的回報，相信大部分資金都有誘因先行獲利再作打算，
第４季的選股上，筆者亦傾向選擇比較「短打」，持續看好「坐長浪」的股份亦會減低一半注碼

　
　　事實上，大家在不同股市所圍繞的主題熾熱板塊，這包括機器人、無人機、量子電腦、人工
智能ＡＩ以及太空科技等不同行業，在投資故事以及回報上的而且確是十分吸引，但是由於估值
以及累積升幅，筆者第４季傾向先看由上而下（Ｔｏｐ　Ｄｏｗｎ　Ａｐｐｒｏａｃｈ）的策略
，大家需先行處理現金與股票的比例，再去選擇股份部署。
　
　　從一眾表面跡象去看，首先黃金價格再次衝頂，美股破新高回落周線並出現陰觸，加上進入
１０月傳統波動月份，Ａ股近期只出現橫行趨勢，而美匯指數亦呈現些許反彈，眾多因素結合起
來，結論就是大家就不需要太過「勇猛」入市。《華富建業證券投資策略聯席總監　阮子曦》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

