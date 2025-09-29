  • 會員
29/09/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代（３００７５０）為深股通十大成交活躍…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（２６日）「滬股通」及
「深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工業富聯　（６０１１３８）　　２６０４﹒２９
賽力斯　　（６０１１２７）　　２５２８﹒５１
貴州茅台　（６００５１９）　　１９６０﹒０８
紫金礦業　（６０１８９９）　　１７３８﹒７９
寒武紀　　（６８８２５６）　　１７２１﹒３６
兆易創新　（６０３９８６）　　１４９１﹒６５
海光信息　（６８８０４１）　　１４７０﹒４０
劍橋科技　（６０３０８３）　　１４２７﹒４３
中微公司　（６８８０１２）　　１２６３﹒７８
藥明康德　（６０３２５９）　　１２３１﹒８９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）３９１９﹒５１
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）３６９０﹒１４
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）２４０２﹒４２
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）２３１６﹒５０
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１９３５﹒９４
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）１８１２﹒０１
北方華創　　　　　　　（００２３７１）１７９６﹒３２
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）１７９１﹒４６
華工科技　　　　　　　（０００９８８）１７１５﹒０４
匯川技術　　　　　　　（３００１２４）１６６７﹒８１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

