  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2025 09:21

【大國博弈】國務院修改《中國國際海運條例》，分析稱反制外方歧視政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李強日前簽署國務院令，公布
《國務院關於修改〈中華人民共和國國際海運條例〉的決定》，自公布之日起施行。《決定》共
５條，包括將國際航運交易平台服務納入條例適用範圍等。資深航運業人士解讀稱，此條修改主
要是為了針對此前美國對中國海事「３０１調查」即將進行的徵費行為進行反制。
　
　　其中最受市場關注的是對原《條例》第四十六條的修改，該條最新提出：與中華人民共和國
締結或者共同參加國際海運相關條約、協定的國家或者地區，違反條約、協定的規定，使中華人
民共和國根據該條約、協定享有的利益喪失或者受損，或者阻礙條約、協定目標實現的，中國政
府有權要求有關國家或者地區政府終止上述行為，採取適當的補救措施，並可以根據有關條約、
協定中止或者終止履行相關義務。
　
　　以及：任何國家或者地區對中國國際海上運輸及其輔助性業務的經營者、船舶或者船員採取
或者協助、支持採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施的，除有關條約、協定能夠提供充分
有效的救濟外，中國政府根據實際情況採取必要的反制措施，包括但不限於向靠泊中國港口的該
國家或者地區的船舶收取特別費用，禁止或者限制該國家或者地區的船舶進出中國港口，禁止或
者限制該國家或者地區的組織和個人獲取中國國際海上運輸相關數據、信息以及經營進出中國港
口的國際海上運輸及其輔助性業務。
　
　　據《財新》報道，一名資深航運業人士解讀稱，此條修改主要是為了針對此前美國對中國海
事「３０１調查」即將進行的徵費行為進行反制。由於美國的「３０１調查」徵費明顯帶有歧視
中國船東的行為，破壞了中美２００３年簽署的海運協定，中國將有權對美國船東和美國製造船
舶進行限制，對其進行收費或禁止其進入中國港口。（ｅｗ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處