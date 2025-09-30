《中國要聞》國資委：國資央企要聚焦產業興疆，積極在疆投資布局

《經濟通通訊社３０日專訊》國務院國資委黨委２９日召開擴大會議。會議強調，國資央企
要聚焦產業興疆，積極在疆投資布局，推動科技創新和產業創新深度融合，助力新疆發展特色優
勢產業，培育有競爭力的產業集群，因地制宜發展新質生產力。
會議強調，發揮「和美鄉途」央企文旅幫扶平台作用，促進新疆文旅融合發展；深度參與新
疆絲綢之路經濟帶核心區建設，助力新疆高水平對外開放。（ｅｗ）
