《中國要聞》國資委：國資央企要聚焦產業興疆，積極在疆投資布局

《經濟通通訊社３０日專訊》國務院國資委黨委２９日召開擴大會議。會議強調，國資央企

要聚焦產業興疆，積極在疆投資布局，推動科技創新和產業創新深度融合，助力新疆發展特色優

勢產業，培育有競爭力的產業集群，因地制宜發展新質生產力。



會議強調，發揮「和美鄉途」央企文旅幫扶平台作用，促進新疆文旅融合發展；深度參與新

疆絲綢之路經濟帶核心區建設，助力新疆高水平對外開放。（ｅｗ）

