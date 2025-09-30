《神州金融》新型政策性金融工具首投放，無錫城際軌道工程獲３…

《經濟通通訊社３０日專訊》全國首批、全省首單新型政策性金融工具（基金）項目正式簽
約落地無錫市。無錫至宜興城際軌道交通工程此次獲批新型政策性金融工具資金３１﹒９９億元
人民幣，為全省獲批額度最大項目。
９月２９日，國開行江蘇省分行向無錫地鐵集團一次性投放工具資金１７﹒６６億元人民幣
，專項用於無錫至宜興城際軌道交通二期工程項目資本金，該投放為新型政策性金融工具設立後
全國首批投放項目。（ｅｗ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
30/09/2025 16:14
《經濟通通訊社３０日專訊》全國首批、全省首單新型政策性金融工具（基金）項目正式簽
約落地無錫市。無錫至宜興城際軌道交通工程此次獲批新型政策性金融工具資金３１﹒９９億元
人民幣，為全省獲批額度最大項目。
９月２９日，國開行江蘇省分行向無錫地鐵集團一次性投放工具資金１７﹒６６億元人民幣
，專項用於無錫至宜興城際軌道交通二期工程項目資本金，該投放為新型政策性金融工具設立後
全國首批投放項目。（ｅｗ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N