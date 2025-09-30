《神州金融》新型政策性金融工具首投放，無錫城際軌道工程獲３…

《經濟通通訊社３０日專訊》全國首批、全省首單新型政策性金融工具（基金）項目正式簽

約落地無錫市。無錫至宜興城際軌道交通工程此次獲批新型政策性金融工具資金３１﹒９９億元

人民幣，為全省獲批額度最大項目。



９月２９日，國開行江蘇省分行向無錫地鐵集團一次性投放工具資金１７﹒６６億元人民幣

，專項用於無錫至宜興城際軌道交通二期工程項目資本金，該投放為新型政策性金融工具設立後

全國首批投放項目。（ｅｗ）

