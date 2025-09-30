《滬╱深股通》寧德時代（３００７５０）為深股通十大成交活躍…

《經濟通通訊社３０日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
紫金礦業 （６０１８９９） ３０８６﹒４３
工業富聯 （６０１１３８） ２３８５﹒２９
海光信息 （６８８０４１） ２０４１﹒０９
寒武紀 （６８８２５６） １７７６﹒５５
賽力斯 （６０１１２７） １７７６﹒４１
兆易創新 （６０３９８６） １６１５﹒０４
藥明康德 （６０３２５９） １５８７﹒５７
貴州茅台 （６００５１９） １５７２﹒３３
中信證券 （６０００３０） １４７３﹒６４
北方稀土 （６００１１１） １４０３﹒１４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「深股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金
額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代 （３００７５０）３４６４﹒５１
中際旭創 （３００３０８）３１６２﹒４９
陽光電源 （３００２７４）２６１６﹒６８
新易盛 （３００５０２）２３２３﹒２８
立訊精密 （００２４７５）２１６８﹒５４
北方華創 （００２３７１）２０７８﹒０５
東方財富 （３０００５９）２０３９﹒８２
勝宏科技 （３００４７６）１７２０﹒２０
華工科技 （０００９８８）１３８４﹒１８
比亞迪 （００２５９４）１３２５﹒７２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（以上數字取小數點後兩個位）
