《基金觀點》安本：受結構性、周期性和政策因素帶動，中國股市…

《環富通基金頻道３０日專訊》安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ｒａｙ

Ｓｈａｒｍａ－Ｏｎｇ認為，中國股市強勁升勢可持續，受惠於一系列正在加強的結構性、周期

性和政策因素帶動。



＊中國加速推進科技自主，阿里擁超大規模雲端平台＊



該行提到，在結構性支持方面，中國正在加速推進科技自主，例如今年８月底發表的

ＤｅｅｐＳｅｅｋ ｖ３﹒１就凸顯了國內人工智能實力的快速發展。一個不斷發展的生態系統

正在中國本土形成，以滿足需求。例如，阿里巴巴（０９９８８）和百度（０９８８８）提供雲

端基礎設施，支援模型的訓練和執行；騰訊（００７００）透過將人工智能嵌入遊戲、金融科技

和社交平台來帶動應用；而中芯國際（００９８１）作為中國領先的半導體代工廠，為人工智能

晶片的製造提供了硬體支持。這些上市公司共同構成了一個互補的網絡，增強了中國在人工智能

領域的雄心，並強化了本輪股市上漲的結構性理由。



此外，阿里的雲端基礎設施不僅是中國最大的雲端運算服務供應商，也是全球四個超大規模

雲端運算供應商之一，與Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

Ａｚｕｒｅ及Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ並列。這一點至關重要，因為超大規模雲端平台是人工

智能經濟的支柱。從本土大型語言模型（ＬＬＭ）到全球公認的模型，每一種新模型都需要運算

能力、儲存和執行環境，而這些只有超大規模雲端平台才能提供。



＊家庭將儲蓄轉向金融資產，政策重點關注資本市場＊



隨著存款利率下降，家庭正在將儲蓄轉向金融資產。目前，股票僅佔家庭資產負債表的

１０％，為資產重新配置留下巨大的空間。另外，中央政治局已將資本市場置於政策核心，預示

著將進一步改革和支持資本市場。而漸進的政策措施包括房地產穩定措施、加快基礎建設進度和

準財政投入，都進一步強化了促增長的立場。



該行指，市場很少呈現直線走勢，近期急速的上漲不太可能持續。即使如此，在結構性、周

期性和政策性支持等因素的共同作用下，預期市場將呈現持久的上漲趨勢。這次反彈並非單邊上

漲，更有可能是呈現穩定上漲的勢頭。（ｗａ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

