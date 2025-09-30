  • 會員
AH股新聞

30/09/2025 08:13

《港滬深通》港股總市值４９萬億元，滬深９４﹒８萬億人民幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》根據香港交易所（００３８８）資料顯示，截至上個交易日
（２９日），港滬深三地證券交易所的市場概況如下：
　　　　　　　　　　香港交易所　　　　　　　上海交易所　　　　　　　深圳交易所　　　
　　　　　　　　主板　　　　創業板　　　　Ａ股　　　　Ｂ股　　　　Ａ股　　　　Ｂ股　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上市公司　　　　２３３８　　　３１４　　　１６９５　　　４１　　　２８７４　　　３９
（家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｈ股總數　　　　　３８３　　　　１６　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市非Ｈ股內　　１０６０　　　　５７　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
地企業（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市證券　　　１６４２４　　　３１４　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
總市值　　　４８９６２５　　　７３５　５２１２３５　　９３０　４２４８２９　　５４０
（億元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
流通市值　　　　　　　－　　　　　－　５００４８９　　６９８　３６７３７７　　５３９
（億元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平均ＰＥ　　　１５﹒１６　３８﹒７６　　１４﹒２０　９﹒５０　　３１﹒５６　９﹒６１
（倍）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
成交　　　　　　　　　　３０９２７０　　　　　１５５５１５９　　　　　１１９４４３４
百萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。

