  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2025 08:13

《神州頭條》財經報章頭版摘要：５０００億元新型政策金融工具…

　　《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
中共中央政治局召開會議討論擬提請二十屆四中全會審議的文件
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局９月２９日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃重大問題
。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議
於１０月２０日至２３日在北京召開。中共中央政治局聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社
會發展第十五個五年規劃的建議》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議
討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆四中全會審議。
　
習近平在中共中央政治局第二十二次集體學習時強調系統推進中國宗教中國化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局９月２９日下午就系統推進中國宗教中國化進行第二十二次集體學習。中共中央
總書記習近平在主持學習時強調，要總結運用歷史經驗，立足中國宗教工作實際，強化系統觀念
，加強體制規範建設，加強綜合治理，加強基層基礎工作，系統推進中國宗教中國化，積極引導
宗教與社會主義社會相適應。
　
新型政策性金融工具規模５０００億元全部用於補充項目資本金
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發展改革委政策研究室副主任、新聞發言人李超９月２９日在國家發展改革委９月份新聞發
布會上表示，為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，促進金融更好服務實體經濟，推動擴大有效
投資，國家發展改革委會同有關方面積極推進新型政策性金融工具有關工作。新型政策性金融工
具規模共５０００億元，全部用於補充項目資本金。
　
　
《上海證券報》
　
中共中央政治局召開會議討論擬提請二十屆四中全會審議的文件
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局９月２９日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃重大問題
。中共中央總書記習近平主持會議。
　
習近平在中共中央政治局第二十二次集體學習時強調系統推進中國宗教中國化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局９月２９日下午就系統推進中國宗教中國化進行第二十二次集體學習。中共中央
總書記習近平在主持學習時強調，要總結運用歷史經驗，立足中國宗教工作實際，強化系統觀念
，加強體制規範建設，加強綜合治理，加強基層基礎工作，系統推進中國宗教中國化，積極引導
宗教與社會主義社會相適應。
　
新型政策性金融工具來了，規模共５０００億元，全部用於補充項目資本金
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
備受市場關注的新型政策性金融工具規模確定－－共５０００億元。國家發改委政策研究室副主
任、新聞發言人李超９月２９日在新聞發布會上表示，為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，促
進金融更好服務實體經濟，推動擴大有效投資，國家發展改革委會同有關方面積極推進新型政策
性金融工具有關工作。新型政策性金融工具規模共５０００億元，全部用於補充項目資本金。
　
　
《證券時報》
　
中共中央政治局召開會議討論擬提請二十屆四中全會審議的文件
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局９月２９日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃重大問題
。中共中央總書記習近平主持會議。
　
５０００億元新型政策性金融工具即將落地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年４月召開的中央政治局會議提出，設立新型政策性金融工具。近期，廣州、邢台、湖州、宜
賓等地密集召開相關會議，以期搶抓機遇。９月２９日，國家發展改革委政策研究室副主任、新
聞發言人李超在月度新聞發布會上透露，新型政策性金融工具規模共５０００億元，全部用於補
充項目資本金。國家發展改革委正會同有關方面，抓緊把新型政策性金融工具資金投入到具體項
目上，後續將督促各個地方推動項目加快開工建設，促進經濟平穩健康發展。
　
持續嚴監嚴管，證券從業人員切不可違規炒股
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證券從業人員不得買賣股票是證券法的基本要求，是不可觸碰的「紅線」。中證監近日對多名違
規買賣股票的從業者進行行政處罰，開出巨額罰單。此次集中處罰的四起案件，有的是控制使用
多個他人證券帳戶持有、買賣多隻股票，涉案金額巨大，情節嚴重，被處以１﹒５９億元罰單並
被市場禁入；有的是在從業的１６年間多次違規買賣股票，涉案時間長，被中證監「沒一罰一」
；還有的通過他人交易相關公司股票，被中證監駁回申辯請求後從重處罰。（ｅｗ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

上一篇新聞︰30/09/2025 08:29  【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出更高效實驗版本模型，調用價格降…

下一篇新聞︰30/09/2025 08:13  《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

其他
More

30/09/2025 08:47  【大國博弈】美國發出口管制穿透性規則，追加制裁，商務部：性…

30/09/2025 08:13  《神州數據》中國主要經濟數據一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處