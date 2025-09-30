《鍾之日記》芯片概念熱炒，恒指全月升７％

《鍾之日記》９月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股上日收漲４９４點後，今日在國慶前的月結日續造好，早盤高開５１點，惟內地９月官

方ＰＭＩ連續六個月收縮，大市升幅逐漸蒸發後更倒跌，午後資金追捧科技股，半導體芯片股有

支撐，恒生指數全日收報２６８５５，升２３２點或０﹒９％，全月累計升幅１７７７點或

７﹒０９％，阿里 （０９９８８）升成大贏家全月升幅達５３％，今日主板成交逾３１４９億

元。



＊雙節前夕滬指收升０﹒５％，連漲五月逾１７％＊



國慶中秋黃金周前夕，滬深股市集體收升，滬綜指揚０﹒５２％，報３８８２﹒７８點，深

成指升０﹒３５％，創業板指無升跌；滬深兩市成交額約２﹒１８萬億（人民幣．下同），較上

一個交易日增加１９９億或１％。本月Ａ股市場總體呈現震盪上行態勢，三大指數月線均收漲，

滬指升０﹒６４％，連升五個月累計１７﹒３％；深成指本月升超６﹒５％，創業板指本月累漲

１２％，科創５０指數更彈超１１％創近四年新高。



從板塊來看，本月市場熱點集中芯片產業鏈方向，中芯國際（滬：６８８９８１）本月創歷

史新高，今日單日升逾３％。中美科技競賽背景下，國產芯片替代概念熱炒，半導體帶領Ａ股月

內升至３８９９﹒９６點高位，距離三千九一步之遙，芯片製造龍頭寒武紀

（滬：６８８２５６）月內更數次超越貴州茅台（滬：６００５１９），問鼎Ａ股股王寶座。



本月另一個焦點事件為九三大閱兵，中俄朝元首首次在天安門同框，不少參閱的武器裝備都

是第一次對外展示，掀起軍工股一輪上揚勢頭。今日軍工股再度活躍，其中航空股領漲行業板塊

、升超４﹒３％，中航沈飛（滬：６００７６０）封板。



＊華為傳倍增產能芯片股造好，中芯漲近４％＊



市場憧憬華為倍增產能應對美國擴大出口管制，中芯國際（００９８１）今日升近４％報

７９﹒５５元，華虹（０１３４７）漲約１１％，上海復旦（０１３８５）升６﹒５％，

ＡＳＭＰＴ（００５２２）收高３﹒１％。



美國發布出口管制新規，向實體清單上企業的子公司追加管制。專家稱，雖然實體清單上包

含世界各地的企業，但這一調整對中國實體的影響最大。中國科技巨頭華為、視頻監控公司海康

威視和無人機製造商大疆可能受到影響。



消息公布之際，有外電報道稱，華為準備明年大幅提高９１０Ｃ昇騰芯片的產量，大約是今

年水平的兩倍。在英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）應對地緣政治不利因素之際，華為正努力爭取全球最

大半導體市場的客戶。知情人士說，華為將在２０２６年將其昇騰產品線的產量提高至１６０萬

片。若能實現目標，意味著華為及其主要夥伴中芯國際找到了一條克服阻礙ＡＩ業務、實現中國

科技自給自足的瓶頸的途徑。



本月稍早時候消息，內地監管機構已要求多間大型科技企業停止購買所有英偉達人工智能芯

片，並終止現有訂單。同月，華為採取了意外舉措，公開披露了三年願景，計劃未來推出三代芯

片，包括昇騰９５０、９６０及９７０系列，以期終結英偉達的主導地位。



＊黃金股走強，紫金黃金國際首掛揚逾６８％＊



今日黃金股板塊表現亮眼。萬國黃金集團（０３９３９）揚超４％，中國黃金國際

（０２０９９）升近２％，老鋪黃金（０６１８１）升１％。紫金礦業（０２８９９）分拆上市

的紫金黃金國際（０２２５９）今日首掛，收報１２０﹒６元，較招股價７１﹒５９元高出

６８﹒５％，不考慮交易費用，每手帳面賺４９０１元。紫金礦業曾飆８％創新高，其後升幅收

窄，最終收升１﹒４％。



金價今年以來屢創新高，但仍繼續獲大行唱好。瑞銀近日發表報告上調對金價預測，料年底

及明年底見每盎司４０００及４２００美元，因投資者倉位增加及投資者基礎持續擴大，以及美

聯儲減息周期下美元疲弱與實際利率下跌有利金價，該行上調對招金礦業（０１８１８）盈利預

測，料２０２５年至２０２７年盈利年複合增長率達５４％，目標價３７元，重申「買入」評級

。



港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，大家對地緣政局的憂慮亦對金價有支持，似乎繼

續破頂機會仍高，金價長遠走勢仍會相當強勁。



