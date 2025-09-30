  • 會員
AH股新聞

30/09/2025 09:01

【ＡＩ】寒武紀：已同步適配DS最新模型並開源推理引擎vLLM-MLU

　　《經濟通通訊社３０日專訊》昨日ＤｅｅｐＳｅｅｋ宣布正式發布ＤｅｅｐＳｅｅｋ－
Ｖ３﹒２－Ｅｘｐ模型僅４分鍾後，寒武紀（滬：６８８２５６）旗下微信公眾號發文稱，寒武
紀已同步實現對深度求索公司最新模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒２－Ｅｘｐ的適配，並開源大
模型推理引擎ｖＬＬＭ－ＭＬＵ源代碼。
　
　　寒武紀表示，公司一直高度重視大模型軟件生態建設，支持以ＤｅｅｐＳｅｅｋ為代表的所
有主流開源大模型。借助長期活躍的生態建設和技術積累，寒武紀得以快速實現對
ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒２－Ｅｘｐ這一全新實驗性模型架構的ｄａｙ　０適配和優化。此外
，公司一直重視芯片和算法的聯合創新，致力於以軟硬件協同的方式，優化大模型部署性能，降
低部署成本。
　
　　此前，寒武紀對ＤｅｅｐＳｅｅｋ系列模型進行了深入的軟硬件協同性能優化。針對本次的
ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒２－Ｅｘｐ新模型架構，寒武紀通過Ｔｒｉｔｏｎ算子開發實現了快
速適配，利用ＢａｎｇＣ融合算子開發實現了極致性能優化。寒武紀強調，依托
ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒２－Ｅｘｐ帶來的全新ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｓｐａｒｓｅ　
Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ機制，疊加寒武紀的極致計算效率，可大幅降低長序列場景下的訓推成本。
（ｗｎ）

