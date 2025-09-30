《中國房產》９月北京新房與二手房網簽量同比均實現兩位數增長

《經濟通通訊社３０日專訊》北京市住建委的數據顯示，９月１日至９月２７日，北京市新

建商品住房網簽２８３７套，環比、同比分別增長２２﹒３％、１１﹒４％；網簽面積

３６﹒７１萬平方米，環比、同比分別增長２８﹒１％、２４﹒２％。二手住房網簽１﹒３２萬

套，環比、同比分別增長１８﹒３％、２４﹒１％；網簽面積１１９﹒１３萬平方米，環比、同

比分別增長１６﹒１％、２３﹒１％。



據《北京日報》報道，市場活躍與此前的樓市新政密切相關，五環外新房交易尤為活躍。９

月２０日，通州北運河西某新盤開盤，當日去化率近８０％，７４６套房源售出５７３套，吸引

超６５００組客戶到訪。截至９月２９日，該項目已完成網簽４２０套。



中原地產首席分析師張大偉表示，新房成交增長主要因為新政釋放了部分改善需求，同時新

增供應也有所增加。９月１日至２８日，北京市住建委已核發２６張預售許可證，涉及２２個房

地產項目，覆蓋海淀、朝陽、通州、豐台等１１個區域，合計提供房源近６０００套。尤其是９

月１３日，５個項目同步取得預售許可證，單日釋放住宅房源近２０００套。（ｗｎ）

