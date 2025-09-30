  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2025 11:19

《中國房產》９月北京新房與二手房網簽量同比均實現兩位數增長

　　《經濟通通訊社３０日專訊》北京市住建委的數據顯示，９月１日至９月２７日，北京市新
建商品住房網簽２８３７套，環比、同比分別增長２２﹒３％、１１﹒４％；網簽面積
３６﹒７１萬平方米，環比、同比分別增長２８﹒１％、２４﹒２％。二手住房網簽１﹒３２萬
套，環比、同比分別增長１８﹒３％、２４﹒１％；網簽面積１１９﹒１３萬平方米，環比、同
比分別增長１６﹒１％、２３﹒１％。
　
　　據《北京日報》報道，市場活躍與此前的樓市新政密切相關，五環外新房交易尤為活躍。９
月２０日，通州北運河西某新盤開盤，當日去化率近８０％，７４６套房源售出５７３套，吸引
超６５００組客戶到訪。截至９月２９日，該項目已完成網簽４２０套。
　
　　中原地產首席分析師張大偉表示，新房成交增長主要因為新政釋放了部分改善需求，同時新
增供應也有所增加。９月１日至２８日，北京市住建委已核發２６張預售許可證，涉及２２個房
地產項目，覆蓋海淀、朝陽、通州、豐台等１１個區域，合計提供房源近６０００套。尤其是９
月１３日，５個項目同步取得預售許可證，單日釋放住宅房源近２０００套。（ｗｎ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處