30/09/2025 14:00

《以舊換新》杭州１０月９日起暫停汽車置換更新補貼政策

　　《經濟通通訊社３０日專訊》杭州市商務局發布關於進一步調整２０２５年杭州市汽車以舊
換新政策的公告，自今年１０月９日０時起（以新車發票開具日期為準），在杭州市範圍內暫停
實施汽車置換更新補貼政策，符合補貼條件的消費者需在１１月９日０時前提交申請。
　
　　同時，商務局將優化汽車報廢更新補貼政策，要求報廢汽車登記地和所購新車註冊登記地均
在杭州市，補貼標準、申報流程及其他條件要求等仍按原政策執行。（ｗｎ）

