抖音旗下火山引擎在深圳成立科技公司，註冊資本１０００萬

《經濟通通訊社３０日專訊》天眼查工商信息顯示，近日，深圳坪山深空引擎科技有限公司
成立，法定代表人為陳愷豪，註冊資本１０００萬人民幣，經營範圍含計算機系統服務、數據處
理服務、社會經濟諮詢服務、企業管理諮詢、組織文化藝術交流活動、計算機軟硬件及輔助設備
零售、工程和技術研究和試驗發展、雲計算裝備技術服務等。股東信息顯示，該公司由抖音旗下
北京火山引擎科技有限公司全資持股。（ｗｎ）
30/09/2025 15:36
