【ＡＩ】華為據悉擬將最先進人工智能芯片產量提高一倍

《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》報道，在英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）應對地緣政治不

利因素之際，華為準備明年大幅提高其最先進人工智能（ＡＩ）芯片的產量，努力贏得全球最大

半導體市場的客戶。



知情人士透露，華為計劃明年生產約６０萬片９１０Ｃ昇騰芯片（Ａｓｃｅｎｄ），大約是

今年水平的兩倍。由於美國制裁，今年以來的多數時間，華為一直難以實現該產品的大規模出貨

。知情人士說，總體來看，華為將在２０２６年將其昇騰產品線的產量提高至１６０萬片。



若能實現目標，意味著華為及其主要夥伴中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）找

到了一條克服阻礙ＡＩ業務、實現中國科技自給自足的瓶頸的途徑。知情人士稱，對於２０２５

年和２０２６年的預測包括庫存，以及內部對於良率或生產過程中失敗率的估算。



＊黃仁勳：中國芯片製造只落後美國數納秒＊



至於英偉達行政總裁黃仁勳在近日播客訪談中則稱，中國在芯片製造方面只是落後美國數納

秒（ｎａｎｏｓｅｃｏｎｄ，十億分之一秒），並呼籲華府允許美國企業在中國市場競爭。



黃仁勳表示，美國總統特朗普希望贏得人工智能競賽，這將是一場非常漫長的競賽，他明白

現在正值關鍵時刻，希望世界上每個人都能在美國技術的基礎上發展。但中國一直在積極推進自

身的ＡＩ基礎設施計劃，據悉已要求國內數據中心至少有５０％的芯片必須來自本土同類製造商

，以避免依賴美國製造的技術。華為及其昇騰９１０Ｂ芯片片和無ＣＵＤＡ生態系統，可以說是

這方面的先鋒。



黃仁勳強調，允許英偉達等公司向中國銷售產品，不僅有助於推廣美國科技，還能擴大美國

的地緣政治影響力，符合美國利益。他亦希望中國繼續對外來投資保持開放，亦希望中國企業參

與全球競爭。（ｒｙ）

