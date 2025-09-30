  • 會員
30/09/2025 14:35

【ＡＩ】智元機器人全國首個開放式具身智能體驗中心在江蘇開業

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日，智元機器人全國首家開放式具身智能體驗中心在無錫市
惠山古鎮映月里街區開業，項目空間１３００平方米。據智元机器人介紹，該項目是聚焦人形機
器人的沉浸式互動場所，也是一個面向Ｃ端消費者開放的具身智能文旅融合項目。
　
　　該項目參觀票定價５９﹒９元（人民幣．下同）╱人；通票定價為工作日１２８元╱人，節
假日１４８元╱人，開業首月有６折優惠。（ｊｑ）

