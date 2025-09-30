【ＡＩ】智元機器人全國首個開放式具身智能體驗中心在江蘇開業

《經濟通通訊社３０日專訊》今日，智元機器人全國首家開放式具身智能體驗中心在無錫市
惠山古鎮映月里街區開業，項目空間１３００平方米。據智元机器人介紹，該項目是聚焦人形機
器人的沉浸式互動場所，也是一個面向Ｃ端消費者開放的具身智能文旅融合項目。
該項目參觀票定價５９﹒９元（人民幣．下同）╱人；通票定價為工作日１２８元╱人，節
假日１４８元╱人，開業首月有６折優惠。（ｊｑ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
30/09/2025 14:35
《經濟通通訊社３０日專訊》今日，智元機器人全國首家開放式具身智能體驗中心在無錫市
惠山古鎮映月里街區開業，項目空間１３００平方米。據智元机器人介紹，該項目是聚焦人形機
器人的沉浸式互動場所，也是一個面向Ｃ端消費者開放的具身智能文旅融合項目。
該項目參觀票定價５９﹒９元（人民幣．下同）╱人；通票定價為工作日１２８元╱人，節
假日１４８元╱人，開業首月有６折優惠。（ｊｑ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰30/09/2025 14:35 《大灣區》廣州就早茶立法，預製菜品需註明，現製可差別定價
30/09/2025 14:49 《中美關係》謝鋒：中美要拉長清單、做大合作蛋糕，實現雙贏多贏
30/09/2025 14:38 《中國要聞》國家能源局副局長任京東調任四川省副省長
30/09/2025 14:37 《經濟時評》亞開行維持中國今年經濟增長４﹒７％，明年增速放…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N