【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出更高效實驗版本模型，調用價格降…

《經濟通通訊社３０日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出一個更高效的實驗版本模型。９月２９

日宣布推出ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒２－Ｅｘｐ 模型，該模型是一個實驗性的版本，在此前

的Ｖ３﹒１－Ｔｅｒｍｉｎｕｓ版本上引入了ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｓｐａｒｓｅ

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ（一種稀疏注意力機制），針對長文本的訓練和推理效率進行了探索性的優

化和驗證。能夠降低計算資源消耗並提升模型推理效率。



官方Ａｐｐ、網頁端、小程序均已同步升級，開發者調用ＤｅｅｐＳｅｅｋ ＡＰＩ的成本

將降低５０％以上。每百萬ｔｏｋｅｎｓ（詞元）輸入價格從４元下調為２元（緩存未命中），

輸入價格從０﹒５元下調至０﹒２元（緩存命中），每百萬ｔｏｋｅｎｓ輸出價格從１２元下調

至３元。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ還稱，新版Ｒ１模型在改寫潤色、總結摘要、閱讀理解等場景中，幻覺率

降低了４５％－５０％，並對議論文、小說、散文等文體進行了優化，能夠輸出篇幅更長、結構

內容更完整的長篇作品，同時呈現出更加貼近人類偏好的寫作風格。（ｃｔ）

