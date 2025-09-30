  • 會員
30/09/2025 08:29

【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出更高效實驗版本模型，調用價格降…

　　《經濟通通訊社３０日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出一個更高效的實驗版本模型。９月２９
日宣布推出ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒２－Ｅｘｐ　模型，該模型是一個實驗性的版本，在此前
的Ｖ３﹒１－Ｔｅｒｍｉｎｕｓ版本上引入了ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｓｐａｒｓｅ　
Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ（一種稀疏注意力機制），針對長文本的訓練和推理效率進行了探索性的優
化和驗證。能夠降低計算資源消耗並提升模型推理效率。
　
　　官方Ａｐｐ、網頁端、小程序均已同步升級，開發者調用ＤｅｅｐＳｅｅｋ　ＡＰＩ的成本
將降低５０％以上。每百萬ｔｏｋｅｎｓ（詞元）輸入價格從４元下調為２元（緩存未命中），
輸入價格從０﹒５元下調至０﹒２元（緩存命中），每百萬ｔｏｋｅｎｓ輸出價格從１２元下調
至３元。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ還稱，新版Ｒ１模型在改寫潤色、總結摘要、閱讀理解等場景中，幻覺率
降低了４５％－５０％，並對議論文、小說、散文等文體進行了優化，能夠輸出篇幅更長、結構
內容更完整的長篇作品，同時呈現出更加貼近人類偏好的寫作風格。（ｃｔ）

