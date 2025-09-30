《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４％，芯片、有色板塊領漲大市

《經濟通通訊社３０日專訊》中國宏觀經濟先行指標－－９月官方製造業ＰＭＩ升至

４９﹒８，優於市場預期，不過仍然處於收縮區間。ＲａｔｉｎｇＤｏｇ同日公布的中國９月製

造業ＰＭＩ升至５１﹒２，也創下六個月高點，優於預期的５０﹒３，製造業整體持續改善，提

振市場氣氛，滬綜指上午小幅上漲０﹒４％，報３８７８﹒１３點，深成指揚０﹒３１％，創業

板指微升０﹒０６％；兩市半日成交１３６０６億元（人民幣．下同），較上個交易日增量

７６４億元或６％，。



盤面上，有色金屬板塊再度勁揚，上午收漲２﹒７％，博遷新材（滬：６０５３７６）、錫

業股份（深：０００９６０）等紛紛漲停。因投資者押注美國將降息、擔憂政府可能停擺以及地

緣政治緊張局勢加劇，金價再次破頂；美銀亦將２０２６年銅價預估從每噸１０１８８美元上調

至１１３１３美元，將２０２７年預估從１２０００美元上調至１３５００美元。



此外，芯片概念股延續強勢，華虹公司（滬：６８８３４７）大漲逾１５％，續創歷史新高

。ＤｅｅｐＳｅｅｋ公布新款模型提振芯片半導體及人工智能板塊，華為昇騰宣布已經完成對

Ｖ３﹒２－Ｅｘｐ模型的適配，中芯國際（滬：６８８９８１）上午升２﹒８８％。另有報道指

華為準備明年大幅提高其最先進人工智能（ＡＩ）芯片的產量，將其昇騰產品線的產量提高至

１６０萬片。（ｒｙ）

