30/09/2025 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒４７％，軍工航空股爆發

　　《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後續升，滬綜指升０﹒４７％，報３８８０﹒８５
點，滬深３００指數升０﹒４４％，深成指升０﹒４２％，創業板指揚０﹒３３％。上海Ｂ股跌
０﹒０６％，深圳Ｂ股軟０﹒３７％。軍工航空板塊爆發，有色、半導體及算力股漲幅居前。
（ｒｙ）

