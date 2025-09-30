  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2025 15:07

《Ａ股行情》喜迎黃金周長假，滬指收升０﹒５％，本月升０﹒６…

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國慶中秋黃金周前夕，滬深股市集體收升，滬綜指升
０﹒５２％，報３８８２﹒７８點，深成指揚０﹒３５％，創業板指無升跌；滬深兩市成交額約
２﹒１８萬億（人民幣．下同），較上一個交易日增加１９９億或１％。本月Ａ股市場總體呈現
震盪上行態勢，三大指數月線均收漲，滬指升０﹒６４％，連升五個月累計１７﹒３％；深成指
本月升超６﹒５％，創業板指本月累漲１２％，科創５０指數更彈超１１％創近四年新高。
　
　　從板塊來看，本月市場熱點集中芯片產業鏈方向，中芯國際（滬：６８８９８１）本月創歷
史新高，今日收升逾３％。在英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）應對地緣政治不利因
素之際，華為準備明年大幅提高９１０Ｃ昇騰芯片的產量，大約是今年水平的兩倍。若能實現目
標，意味著華為及其主要夥伴中芯國際找到了一條克服阻礙ＡＩ業務、實現中國科技自給自足的
瓶頸的途徑。
　
　　值得留意的是，中美科技競賽背景下，國產芯片替代概念熱炒，半導體板塊漲勢帶領Ａ股月
內升至３８９９﹒９６點高位，距離三千九一步之遙，芯片製造龍頭寒武紀
（滬：６８８２５６）月內更數次超越貴州茅台（滬：６００５１９），問鼎Ａ股股王寶座。
　
　　本月另一個焦點事件為九三大閱兵，中俄朝元首首次在天安門同框，不少參閱的武器裝備都
是第一次對外展示，掀起軍工股一輪上揚勢頭。今日軍工股再度活躍，其中航空股領漲行業板塊
、升超４﹒３％，中航沈飛（滬：６００７６０）封板。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４６４０﹒６９　　＋０﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８８２﹒７８　　＋０﹒５２　　　　９７３２﹒７５　　
　　深證成指　　１３５２６﹒５１　＋０﹒３５　　　１２０８１﹒４０　　
　　創業板指　　３２３８﹒１６　　　０﹒００　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１４９５﹒２９　　＋１﹒６９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６１﹒４５　　＋０﹒１２　　　　　１﹒７８　　　　
　　深證Ｂ指　　１３５１﹒０２　　－０﹒７５　　　　　１﹒３１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處