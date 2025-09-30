《Ａ股行情》喜迎黃金周長假，滬指收升０﹒５％，本月升０﹒６…

《經濟通通訊社３０日專訊》國慶中秋黃金周前夕，滬深股市集體收升，滬綜指升

０﹒５２％，報３８８２﹒７８點，深成指揚０﹒３５％，創業板指無升跌；滬深兩市成交額約

２﹒１８萬億（人民幣．下同），較上一個交易日增加１９９億或１％。本月Ａ股市場總體呈現

震盪上行態勢，三大指數月線均收漲，滬指升０﹒６４％，連升五個月累計１７﹒３％；深成指

本月升超６﹒５％，創業板指本月累漲１２％，科創５０指數更彈超１１％創近四年新高。



從板塊來看，本月市場熱點集中芯片產業鏈方向，中芯國際（滬：６８８９８１）本月創歷

史新高，今日收升逾３％。在英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）應對地緣政治不利因

素之際，華為準備明年大幅提高９１０Ｃ昇騰芯片的產量，大約是今年水平的兩倍。若能實現目

標，意味著華為及其主要夥伴中芯國際找到了一條克服阻礙ＡＩ業務、實現中國科技自給自足的

瓶頸的途徑。



值得留意的是，中美科技競賽背景下，國產芯片替代概念熱炒，半導體板塊漲勢帶領Ａ股月

內升至３８９９﹒９６點高位，距離三千九一步之遙，芯片製造龍頭寒武紀

（滬：６８８２５６）月內更數次超越貴州茅台（滬：６００５１９），問鼎Ａ股股王寶座。



本月另一個焦點事件為九三大閱兵，中俄朝元首首次在天安門同框，不少參閱的武器裝備都

是第一次對外展示，掀起軍工股一輪上揚勢頭。今日軍工股再度活躍，其中航空股領漲行業板塊

、升超４﹒３％，中航沈飛（滬：６００７６０）封板。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４６４０﹒６９ ＋０﹒４５

上證指數 ３８８２﹒７８ ＋０﹒５２ ９７３２﹒７５

深證成指 １３５２６﹒５１ ＋０﹒３５ １２０８１﹒４０

創業板指 ３２３８﹒１６ ０﹒００

科創５０ １４９５﹒２９ ＋１﹒６９

Ｂ股指數 ２６１﹒４５ ＋０﹒１２ １﹒７８

深證Ｂ指 １３５１﹒０２ －０﹒７５ １﹒３１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

