30/09/2025 09:34

《社保基金》２０２４年社保基金投資收益率８﹒１％，較前一年…

　　《經濟通通訊社３０日專訊》全國社會保障基金理事會今日發布《全國社會保障基金
２０２４年度報告》。《報告》顯示，２０２４年末，基金資產總額３３２２４﹒６２億元（人
民幣．下同）；基金權益總額為２９１２８﹒０２億元。２０２４年，基金投資收益額
２１８４﹒１８億元，投資收益率８﹒１０％，遠高於２０２３年社保基金投資收益率
０﹒９６％。基金自成立（２０００年８月）以來的年均投資收益率７﹒３９％，累計投資收益
額１９００９﹒９８億元。
　
　　２０２４年末，基金負債總額４０９６﹒６０億元，主要是基金在投資運營中形成的短期負
債，以及待返還部分委託省份做實個人帳戶中央補助資金到期結算資金的本息。
　
＊去年末社保基金權益總額２９１２８億＊
　
　　２０２４年末，基金權益總額為２９１２８﹒０２億元，全部為全國社會保障基金權益，其
中，累計財政性淨撥入１２１１６﹒５１億元，累計投資增值餘額１７０１１﹒５１億元（其中
累計投資收益餘額１６７３９﹒６０億元，基金公積和報表折算差額合計２７１﹒９１億元）。
　
　　２０２４年，基金投資收益額２１８４﹒１８億元，投資收益率８﹒１０％。其中，已實現
收益額４３６﹒５１億元（已實現收益率１﹒６４％），交易性資產公允價值變動額
１７４７﹒６７億元。
　
　　２０２４年，財政性淨撥入全國社會保障基金資金６９６﹒４８億元，其中，一般公共預算
撥款２００億元，彩票公益金４９６﹒５１億元，回撥執行劃轉部分國有資本充實社保基金政策
後劃入的轉持國有股０﹒０３億元。
　
＊中央財政淨撥入社保基金累計１２１１６﹒５１億＊
　
　　截至２０２４年末，財政性撥入全國社會保障基金資金和股票累計１２１３７﹒１９億元，
其中，一般公共預算撥款４０９８﹒３６億元，彩票公益金５１０８﹒８３億元，國有股減轉持
資金和股票２８４１﹒２９億元（減持資金９７１﹒５９億元，境內轉持股票１０２６﹒１５億
元，境外轉持股票８４３﹒５５億元），罰沒股票劃轉充實全國社會保障基金８８﹒７１億元。
扣除實業投資項目上市時社保基金會作為國有股東履行減持義務累計減少國有股１３﹒８８億元
，２００９年用於四川地震災區工傷保險金補助劃繳中央財政６﹒８０億元，中央財政淨撥入全
國社會保障基金累計１２１１６﹒５１億元。（ｓｌ）

