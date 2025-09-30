《社保基金》社保基金：堅定看好國內股票長期投資價值，完善境…

《經濟通通訊社３０日專訊》全國社會保障基金理事會今日發布《全國社會保障基金

２０２４年度報告》。《報告》顯示，２０２４年末，基金資產總額３３２２４﹒６２億元（人

民幣．下同），而全年基金投資收益額２１８４﹒１８億元，投資收益率８﹒１０％，較

２０２３年的０﹒９６％大幅提升。



《報告》指，受國內國際多重因素影響，２０２４年國內股市前低後高，國際資本市場分化

加大，社保基金加強市場研判，因時因勢制訂「穩中求進、以進促穩」的配置策略，在資本市場

波動中維持股票風險敞口基本穩定，獲取了Ａ股市場反彈帶來的收益。



《報告》強調，社保基金在股票投資方面，堅定看好國內股票的長期投資價值，發揮長期資

金和耐心資本優勢，從長周期角度開展投資，同時著力完善境外股票投研體系，適時優化調整存

量結構，境內外股票投資均取得較好收益。



《報告》又指，去年社保基金靠前配置、加大配置固定收益資產，較好把握了利率持續下行

帶來的投資機會；同時還積極加大股權投資力度，優化海外投資布局，較好發揮了資產配置分散

投資風險、穩定提升基金整體收益的作用。



＊戰略定增中國核電、國投電力＊



實業投資方面，社保基金持續加大對關鍵領域、重大項目的投資力度，戰略定增中國核電、

國投電力；發揮長期資金、耐心資本的資金支持作用，通過投資專項基金、母基金、結構化基金

等方式主動融入國家戰略，服務國家大局，支持區域協調發展；積極發揮董監事投後管理作用，

統籌投管退平衡，把握時機主動作為推動項目退出，有力維護基金權益。



固定收益投資方面，面對利率中樞持續走低、利率波動風險不斷加大的複雜市場環境，社保

基金靠前研判市場變化，準確把握市場機會，抓住利率相對高點加大對銀行存款和境內外債券的

投資，積極開展存量資產結構調整，有效發揮了固定收益資產「安全墊」的重要作用。同時，堅

持服務大局，投資基礎民生、可持續投資、鄉村振興等國家戰略相關債券，積極支持實體經濟發

展，助力構建新發展格局。（ｓｌ）

