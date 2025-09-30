  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2025 09:46

《社保基金》社保基金：堅定看好國內股票長期投資價值，完善境…

　　《經濟通通訊社３０日專訊》全國社會保障基金理事會今日發布《全國社會保障基金
２０２４年度報告》。《報告》顯示，２０２４年末，基金資產總額３３２２４﹒６２億元（人
民幣．下同），而全年基金投資收益額２１８４﹒１８億元，投資收益率８﹒１０％，較
２０２３年的０﹒９６％大幅提升。
　
　　《報告》指，受國內國際多重因素影響，２０２４年國內股市前低後高，國際資本市場分化
加大，社保基金加強市場研判，因時因勢制訂「穩中求進、以進促穩」的配置策略，在資本市場
波動中維持股票風險敞口基本穩定，獲取了Ａ股市場反彈帶來的收益。
　
　　《報告》強調，社保基金在股票投資方面，堅定看好國內股票的長期投資價值，發揮長期資
金和耐心資本優勢，從長周期角度開展投資，同時著力完善境外股票投研體系，適時優化調整存
量結構，境內外股票投資均取得較好收益。
　
　　《報告》又指，去年社保基金靠前配置、加大配置固定收益資產，較好把握了利率持續下行
帶來的投資機會；同時還積極加大股權投資力度，優化海外投資布局，較好發揮了資產配置分散
投資風險、穩定提升基金整體收益的作用。
　
＊戰略定增中國核電、國投電力＊
　
　　實業投資方面，社保基金持續加大對關鍵領域、重大項目的投資力度，戰略定增中國核電、
國投電力；發揮長期資金、耐心資本的資金支持作用，通過投資專項基金、母基金、結構化基金
等方式主動融入國家戰略，服務國家大局，支持區域協調發展；積極發揮董監事投後管理作用，
統籌投管退平衡，把握時機主動作為推動項目退出，有力維護基金權益。
　
　　固定收益投資方面，面對利率中樞持續走低、利率波動風險不斷加大的複雜市場環境，社保
基金靠前研判市場變化，準確把握市場機會，抓住利率相對高點加大對銀行存款和境內外債券的
投資，積極開展存量資產結構調整，有效發揮了固定收益資產「安全墊」的重要作用。同時，堅
持服務大局，投資基礎民生、可持續投資、鄉村振興等國家戰略相關債券，積極支持實體經濟發
展，助力構建新發展格局。（ｓｌ）

【你點睇？】特朗普簽令宣布批准TikTok賣盤，你是否滿意該交易？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處