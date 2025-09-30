  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2025 10:47

《Ａ股焦點》百利天恒漲３％，第三度遞表港交所，加速國際化布局

　　《經濟通通訊社３０日專訊》創新藥龍頭百利天恒（滬：６８８５０６）昨晚公告，公司已
向港交所重新遞交了Ｈ股發行上市的申請。這是百利天恒第三次衝擊Ｈ股上市，此前曾分別於
２０２４年７月、今年１月遞表，但均因６個月內未聆訊自動失效。
　
　　百利天恒表示，此次重新遞交港股上市申請，是百利天恒國際化戰略中的關鍵一步。公司選
擇香港作為第二上市地，一方面可以擴大投資者基礎，支持其快速推進創新研發管線的全球性臨
床試驗以及未來全球商業化；另一方面可以提升企業的國際化品牌形象，使百利天恒向著成為跨
國藥企（ＭＮＣ）的戰略目標再向前邁進一步。
　
　　百利天恒股價今早平開後往上走，現漲３％，報３７３﹒８２元人民幣。
　
　　百利天恒近期剛完成向特定對象發行Ａ股股票計劃，募集資金總額３７﹒６４億元人民幣。
這次定增吸引了國內外１８家知名機構踴躍參與，募集資金用於加速推進國內創新藥管線研發，
拓展公司在研產品布局的深度和廣度，為實現更多產品的商業化奠定堅實基礎。
　
　　百利天恒已在美國和中國兩地建立研發中心，分別主要負責產品的早期開發和後續臨床研發
。公司已搭建全球領先的ＡＤＣ╱ＧＮＣ╱ＡＲＣ平台，基於三大平台已打造１５款臨床試驗階
段的創新藥物和系列臨床前的創新藥物，共近９０項臨床試驗在國內外開展。（ｓｌ）

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處