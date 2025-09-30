《Ａ股焦點》百利天恒漲３％，第三度遞表港交所，加速國際化布局

《經濟通通訊社３０日專訊》創新藥龍頭百利天恒（滬：６８８５０６）昨晚公告，公司已

向港交所重新遞交了Ｈ股發行上市的申請。這是百利天恒第三次衝擊Ｈ股上市，此前曾分別於

２０２４年７月、今年１月遞表，但均因６個月內未聆訊自動失效。



百利天恒表示，此次重新遞交港股上市申請，是百利天恒國際化戰略中的關鍵一步。公司選

擇香港作為第二上市地，一方面可以擴大投資者基礎，支持其快速推進創新研發管線的全球性臨

床試驗以及未來全球商業化；另一方面可以提升企業的國際化品牌形象，使百利天恒向著成為跨

國藥企（ＭＮＣ）的戰略目標再向前邁進一步。



百利天恒股價今早平開後往上走，現漲３％，報３７３﹒８２元人民幣。



百利天恒近期剛完成向特定對象發行Ａ股股票計劃，募集資金總額３７﹒６４億元人民幣。

這次定增吸引了國內外１８家知名機構踴躍參與，募集資金用於加速推進國內創新藥管線研發，

拓展公司在研產品布局的深度和廣度，為實現更多產品的商業化奠定堅實基礎。



百利天恒已在美國和中國兩地建立研發中心，分別主要負責產品的早期開發和後續臨床研發

。公司已搭建全球領先的ＡＤＣ╱ＧＮＣ╱ＡＲＣ平台，基於三大平台已打造１５款臨床試驗階

段的創新藥物和系列臨床前的創新藥物，共近９０項臨床試驗在國內外開展。（ｓｌ）

