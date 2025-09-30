  • 會員
AH股新聞

30/09/2025 10:53

《神州債市》上清所：未來５年全額減免金融債券付息兌付服務費

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上海清算所發布減免債券發行人相關費用的通知稱，為用好用
足存量政策，加力實施增量政策，推動社會綜合融資成本下行，銀行間市場清算所股份有限公司
自２０２５年１０月１日至２０２６年９月３０日，繼續全額減免所有債券的發行登記費，同步
降低所有債券的付息兌付服務費率５０％。此外，自２０２５年１０月１日至２０３０年９月
３０日全額減免金融債券的付息兌付服務費。（ｓｌ）

