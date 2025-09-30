《神州債市》上清所：未來５年全額減免金融債券付息兌付服務費

《經濟通通訊社３０日專訊》上海清算所發布減免債券發行人相關費用的通知稱，為用好用
足存量政策，加力實施增量政策，推動社會綜合融資成本下行，銀行間市場清算所股份有限公司
自２０２５年１０月１日至２０２６年９月３０日，繼續全額減免所有債券的發行登記費，同步
降低所有債券的付息兌付服務費率５０％。此外，自２０２５年１０月１日至２０３０年９月
３０日全額減免金融債券的付息兌付服務費。（ｓｌ）
【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解
30/09/2025 10:53
《經濟通通訊社３０日專訊》上海清算所發布減免債券發行人相關費用的通知稱，為用好用
足存量政策，加力實施增量政策，推動社會綜合融資成本下行，銀行間市場清算所股份有限公司
自２０２５年１０月１日至２０２６年９月３０日，繼續全額減免所有債券的發行登記費，同步
降低所有債券的付息兌付服務費率５０％。此外，自２０２５年１０月１日至２０３０年９月
３０日全額減免金融債券的付息兌付服務費。（ｓｌ）
【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N