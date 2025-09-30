吉利沃飛長空大型載人ｅＶＴＯＬ產品ＡＥ２００－１００首架機…

《經濟通通訊社３０日專訊》吉利控股微信公眾號今日發文稱，吉利控股旗下的新通航企業

沃飛長空面向低空出行研製的大型載人ｅＶＴＯＬ（電動垂直起降飛行器）產品ＡＥ２００－

１００首架機，２９日在成都正式下線，機體大部段對接和核心機載系統安裝工作正式完成，產

品即將達到載人試飛狀態要求。這標誌著國內大型載人ｅＶＴＯＬ研發進入新的里程碑，沃飛長

空正式邁入適航取證全面衝刺與量產機型預生產階段。



ＡＥ２００－１００採國內首創「八軸內四傾轉」構型，航程範圍２００公里，可有效覆蓋

主流城市圈「跨城出行、機場接駁、景區直達、低空遊覽、應急救援」等多樣化場景需求。動力

方面，採用純電驅動，運營成本顯著低於同體量直升機。



沃飛長空表示，目前ＡＥ２００已儲備千架商業訂單，首年產能正有序釋放並已獲市場踴躍

認購，訂單覆蓋成渝地區雙城經濟圈、長三角、珠三角、京津冀等重要經濟區域，首批用戶包括

四川航空、華龍航空、深城交、泰國ＳＩＴ等。目前，沃飛長空在成都高新區未來科技城的全球

總部基地一期項目已完成主體結構封頂，預計２０２６年正式投產使用。該基地建成後，將構建

起集研發、生產、測試、交付於一體的產業體系，大幅提升ＡＥ２００及後續系列產品的產能規

模與生產效率。（ｓｌ）

