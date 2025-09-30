  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2025 11:47

《中國要聞》上海今年以來離境退稅銷售額增超八成，「即買即退…

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《證券時報》引述上海市稅務局數據報道，截至９月２９日
，上海市離境退稅業務今年以來繼續保持高增長勢頭，離境退稅銷售額同比增長８３﹒８％，退
稅額同比增長８２﹒９％，離境退稅規模位居全國首位，「即買即退」銷售額同比增長２１倍。
（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰30/09/2025 11:48  【ＡＩ】螞蟻集團推出全球首個開源的萬億參數推理大模型

下一篇新聞︰30/09/2025 11:46  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４％，芯片、有色板塊領漲大市

其他
More

30/09/2025 11:46  《Ａ股焦點》券商股整體走低，摩根大通稱周一大漲或已反應過度

30/09/2025 11:26  吉利沃飛長空大型載人ｅＶＴＯＬ產品ＡＥ２００－１００首架機…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處