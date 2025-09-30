《中國要聞》上海今年以來離境退稅銷售額增超八成，「即買即退…

《經濟通通訊社３０日專訊》據《證券時報》引述上海市稅務局數據報道，截至９月２９日

，上海市離境退稅業務今年以來繼續保持高增長勢頭，離境退稅銷售額同比增長８３﹒８％，退

稅額同比增長８２﹒９％，離境退稅規模位居全國首位，「即買即退」銷售額同比增長２１倍。




