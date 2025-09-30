《中國要聞》上海今年以來離境退稅銷售額增超八成，「即買即退…

《經濟通通訊社３０日專訊》據《證券時報》引述上海市稅務局數據報道，截至９月２９日
，上海市離境退稅業務今年以來繼續保持高增長勢頭，離境退稅銷售額同比增長８３﹒８％，退
稅額同比增長８２﹒９％，離境退稅規模位居全國首位，「即買即退」銷售額同比增長２１倍。
（ｓｌ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
30/09/2025 11:47
《經濟通通訊社３０日專訊》據《證券時報》引述上海市稅務局數據報道，截至９月２９日
，上海市離境退稅業務今年以來繼續保持高增長勢頭，離境退稅銷售額同比增長８３﹒８％，退
稅額同比增長８２﹒９％，離境退稅規模位居全國首位，「即買即退」銷售額同比增長２１倍。
（ｓｌ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰30/09/2025 11:48 【ＡＩ】螞蟻集團推出全球首個開源的萬億參數推理大模型
下一篇新聞︰30/09/2025 11:46 《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４％，芯片、有色板塊領漲大市
30/09/2025 11:46 《Ａ股焦點》券商股整體走低，摩根大通稱周一大漲或已反應過度
30/09/2025 11:26 吉利沃飛長空大型載人ｅＶＴＯＬ產品ＡＥ２００－１００首架機…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N