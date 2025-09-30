《大灣區》廣州就早茶立法，預製菜品需註明，現製可差別定價

《經濟通通訊社３０日專訊》廣州早茶是廣州飲食文化最大特色之一，此前關於廣州早茶立

法的問卷調查一度引起熱議，關於其中茶位費、菜品製作方式等話題掀起廣泛談論。廣州市人大

常委會昨（２９日）官網公布《廣州早茶傳承保護規定（草案修改稿．徵求意見稿）》公開徵求

意見，截止日期為１０月２８日。



關於茶位費，意見稿明確，廣州早茶經營者收取茶位費的，應當提供有紅茶、綠茶、普洱茶

、菊花茶等供消費者從中選擇，並做好相關茶飲服務。至於早茶菜品製作方式，意見稿明確，廣

州早茶經營者應當保障消費者的知情權和選擇權，在菜單上或者以其他顯著方式，向消費者明示

傳統方式製作早茶和非傳統方式製作早茶。以傳統方式製作的早茶，從製成到食用時間一般不超

過二十四小時。



意見稿並提出，廣州早茶經營者可以通過設立透明式、開放式、視頻監控式廚房或者參觀通

道等形式，向消費者展示廣式點心等食品加工製作過程。此外，銷售以傳統方式製作和非傳統方

式製作的同一種早茶食品，可以實行不同價格。



意見稿還對廣州早茶經典店評定進行了規定。其中明確，被評定為廣州早茶經典店的，由廣

州市市場監督管理行政管理部門頒發證書、授予牌匾，並向社會公布。未經評定不得擅自標註或

者宣傳為廣州早茶經典店，違者由市監部門責令改正，可以並處人民幣一萬元以上五萬元以下的

罰款。（ｓｌ）

