30/09/2025 14:49

《中美關係》謝鋒：中美要拉長清單、做大合作蛋糕，實現雙贏多贏

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國駐美國大使館２９日舉行慶祝中華人民共和國成立７６周
年招待會。中國駐美國大使謝鋒在致辭中強調，中美要深化利益融合，做相互成就的同行者。雙
方要拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現雙贏、多贏。非法移民、芬太尼、電信詐騙、金融犯罪
、癌症防治、傳染性疾病和人工智能等完全可以成為雙方合作亮點和增長點。
　
＊雙方要恪守不衝突不對抗底線，美方須在台灣問題上慎之又慎＊
　
　　謝鋒又指，中美要妥處矛盾分歧，做和平穩定的維護者。他指出，事實證明，關稅戰、貿易
戰沒有贏家，人為脫勾斷鏈擾亂世界，只會損人害己。兩國經貿會談取得積極進展表明，平等協
商才是解決問題正確之道。中美合，世界安；中美鬥，世界憂。雙方要恪守不衝突不對抗的底線
，為本已動蕩的世界增添穩定性。
　
　　他並重申，台灣問題事關中美關係的政治基礎，處理不好可能引發中美衝突對抗，美方務必
慎之又慎，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止散布「台灣地位未定」謬論，不得挑戰
包括聯大第２７５８號決議在內的國際社會共識，不能踩線越界。
　
　　此外，他表示，中美要夯實民意根基，做人民友好的促進者。繼對美國開放２４０小時過境
免簽後，「中國領事」ＡＰＰ簽證功能即將在美上線，「大家動動手指就能申請赴華簽證，來一
場『說走就走』的中國行」。中方亦希望美方相向而行，為兩國人民來往交流創造便利條件。
（ｓｌ）

