30/09/2025 09:44

【聚焦數據】９月官方製造業ＰＭＩ升至４９﹒８％，略優預期，…

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國製造業景氣水平繼續改善。國家統計局公布，９月製造業
採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒８％，比８月上升０﹒４個百分點，略優於預期的４９﹒７％
，連續第六個月處於收縮區間，亦是自今年３月以來新高。
　
　　從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５１﹒０％，比上月上升０﹒２個百分點，高於臨界點；
中型企業ＰＭＩ為４８﹒８％，比上月下降０﹒１個百分點，低於臨界點；小型企業ＰＭＩ為
４８﹒２％，比上月上升１﹒６個百分點，仍低於臨界點。
　
＊生產指數、新訂單指數等均上升＊
　
　　從分類指數看，生產指數為５１﹒９％，比上月上升１﹒１個百分點，表明製造業生產擴張
加快。新訂單指數為４９﹒７％，比上月上升０﹒２個百分點，表明製造業市場需求景氣水平繼
續改善。原材料庫存指數為４８﹒５％，比上月上升０﹒５個百分點，表明製造業主要原材料庫
存量降幅繼續收窄。從業人員指數為４８﹒５％，比上月上升０﹒６個百分點，表明製造業企業
用工景氣度改善。供應商配送時間指數為５０﹒８％，比上月上升０﹒３個百分點，表明製造業
原材料供應商交貨時間持續加快。
　
＊非製造業ＰＭＩ降至５０％，綜合ＰＭＩ微升至５０﹒６％＊
　
　　９月，非製造業商務活動指數為５０﹒０％，比上月下降０﹒３個百分點，位於臨界點，非
製造業業務總量總體穩定。
　
　　分行業看，建築業商務活動指數為４９﹒３％，比上月上升０﹒２個百分點；服務業商務活
動指數為５０﹒１％，比上月下降０﹒４個百分點。從服務業行業看，郵政、電信廣播電視及衛
星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於６０﹒０％以上高位景氣區間；餐飲、房
地產、文化體育娛樂等行業商務活動指數均低於臨界點。
　
　　９月，綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒６％，比上月上升０﹒１個百分點，持續高於臨界點，
表明中國企業生產經營活動總體擴張繼續加快。（ｓｌ）

